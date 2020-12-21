Тіло Кернеса доставили до Харкова. Фото і відео

Юрій Сергієнко Політика 19:36, 21.12.2020 Оновлено: 19:47, 21.12.2020

В аеропорту Харкова приземлився літак з тілом мера міста Геннадія Кернеса.

Його доставили прямим рейсом з Берліна. Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Нетиповий Харків" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

В аеропорту Харкова приземлився літак з тілом Кернеса.
кадр відео

За даними Flightradar24, приватний літак Mitsubishi Challenger 850 під номером AXY2120 прилетів близько 19:30 за місцевим часом.

В аеропорту на його прибуття очікували журналісти і чиновники.

(Відео – Telegram "Нетиповий Харків")

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