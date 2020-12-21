Тіло Кернеса доставили до Харкова. Фото і відео

В аеропорту Харкова приземлився літак з тілом мера міста Геннадія Кернеса.

Його доставили прямим рейсом з Берліна. Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Нетиповий Харків" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

За даними Flightradar24, приватний літак Mitsubishi Challenger 850 під номером AXY2120 прилетів близько 19:30 за місцевим часом.

В аеропорту на його прибуття очікували журналісти і чиновники.

(Відео – Telegram "Нетиповий Харків")

Новина оновлюється ...