"Тільки з дружиною": хворий коронавірусом Шахов спростував елітний відпочинок з політиками

Народний депутат від групи "Довіра" Сергій Шахов, який захворів коронавірусом, відпочивав у Франції та Швейцарії зі своєю дружиною. Інформацію про приватні поїздки з топ-чиновниками він спростував.
Як розповів OBOZREVATEL сам нардеп, він дійсно був зі своєю дружиною на курортах з 7 по 11 березня, летіли вони туди звичайним рейсовим літаком.
"Були вихідні і я відлітав. Ми були вдвох з дружиною, без компаній. Тому те, що пишуть – це неправда. Також всі, з ким я контактував на зустрічі з главами фракцій, як мені відомо, здали тести на коронавірус і виявилися повністю здоровими", – підкреслив Шахов. Він також додав, що відчуває себе задовільно.
Сергій Шахов на карантині
Відзначимо, журналіст Юрій Бутусов в своєму Facebook повідомив, нібито Шахов літав на курорт з "групою вельми заможних державних службовців з двох міст України, які найняли чартери та злітали на курорт в Європу".
"Але вони встигли попередньо сконтактувати з багатьма десятками людей, яких тепер встановлює поліція. Імена всіх хворих і всіх, хто з ними контактував не розкривають, щоб не створювати паніку і не розголошувати факт такої пригоди високопоставлених людей", – написав Бутусов.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Народний депутат України Сергій Шахов від групи "Довіра" заразився смертельним коронавірусом COVID-19. На наступний день стало відомо, що разом з ним захворіла і дружина.
Ймовірно, це трапилося після поїздки на курорт Куршевель (Франція).
Спершу нардеп інформацію заперечував, але після розголосу у ЗМІ зізнався про хворобу. Шахов записав відеозвернення.
Працівники Міністерства охорони здоров'я прибули до приміщення Верховної Ради України у Києві, щоби провести всі необхідні заходи.
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