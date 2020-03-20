"Тільки з дружиною": хворий коронавірусом Шахов спростував елітний відпочинок з політиками

Народний депутат від групи "Довіра" Сергій Шахов, який захворів коронавірусом, відпочивав у Франції та Швейцарії зі своєю дружиною. Інформацію про приватні поїздки з топ-чиновниками він спростував.

Як розповів OBOZREVATEL сам нардеп, він дійсно був зі своєю дружиною на курортах з 7 по 11 березня, летіли вони туди звичайним рейсовим літаком.

"Були вихідні і я відлітав. Ми були вдвох з дружиною, без компаній. Тому те, що пишуть – це неправда. Також всі, з ким я контактував на зустрічі з главами фракцій, як мені відомо, здали тести на коронавірус і виявилися повністю здоровими", – підкреслив Шахов. Він також додав, що відчуває себе задовільно.

Сергій Шахов на карантині

Відзначимо, журналіст Юрій Бутусов в своєму Facebook повідомив, нібито Шахов літав на курорт з "групою вельми заможних державних службовців з двох міст України, які найняли чартери та злітали на курорт в Європу".

"Але вони встигли попередньо сконтактувати з багатьма десятками людей, яких тепер встановлює поліція. Імена всіх хворих і всіх, хто з ними контактував не розкривають, щоб не створювати паніку і не розголошувати факт такої пригоди високопоставлених людей", – написав Бутусов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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