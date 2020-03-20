Головна Новини
20 березня • оновлено в 18:35
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Тільки з дружиною": хворий коронавірусом Шахов спростував елітний відпочинок з політиками

733
Читати матеріал російською

Народний депутат від групи "Довіра" Сергій Шахов, який захворів коронавірусом, відпочивав у Франції та Швейцарії зі своєю дружиною. Інформацію про приватні поїздки з топ-чиновниками він спростував.

Як розповів OBOZREVATEL сам нардеп, він дійсно був зі своєю дружиною на курортах з 7 по 11 березня, летіли вони туди звичайним рейсовим літаком.

"Були вихідні і я відлітав. Ми були вдвох з дружиною, без компаній. Тому те, що пишуть – це неправда. Також всі, з ким я контактував на зустрічі з главами фракцій, як мені відомо, здали тести на коронавірус і виявилися повністю здоровими", – підкреслив Шахов. Він також додав, що відчуває себе задовільно.

Сергій Шахов на карантині

Сергій Шахов на карантині

Відзначимо, журналіст Юрій Бутусов в своєму Facebook повідомив, нібито Шахов літав на курорт з "групою вельми заможних державних службовців з двох міст України, які найняли чартери та злітали на курорт в Європу".

"Але вони встигли попередньо сконтактувати з багатьма десятками людей, яких тепер встановлює поліція. Імена всіх хворих і всіх, хто з ними контактував не розкривають, щоб не створювати паніку і не розголошувати факт такої пригоди високопоставлених людей", – написав Бутусов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віталій Тисячний Віталій Тисячний
Тема
Ексклюзив
Особи
Юрій Бутусов Сергій Шахов
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
5
2
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Тарас Бор
Тарас Бор
Вчера Сырожа говорил,что нигде не был и заразился в Украине.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Політика

Новини політики

Топпублікації

Топблоги