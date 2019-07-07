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Тільки в обмін на два міста! В Україні поставили окупантам Криму ультиматум щодо води

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Україна може відновити подачу води через Північно-Кримський канал в обмін на деокупацію Північної частини анексованого Криму.

Про це "Громадському" розповів колишній представник Президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін.

Він пояснив, що непостачання води є важелем тиску на Росію. Адже в середньостроковій перспективі, це знищує промисловий потенціал регіону і змушує РФ нести величезні збитки, або переходити до інших форм освоєння цих місцевостей.

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На його думку, відновлення водопостачання 400-кілометровим каналом "буде крахом усіх надій на деокупацію, це буде державною зрадою в кримінально-правовому сенсі, і, звичайно, це буде зрадою інтересів українського народу".

При цьому, Україна зі свого боку може піти на переговори.

"Наприклад, у нас є територія Північного Криму, це два мономвста – Красноперекопськ і Армянськ, які сьогодні найбільше страждають від відсутності води, тому що підприємства скоро будуть закриватися, водні горизонти порожні, і звідти люди будуть їхати в першу чергу", – розповів він

Бабін вважає, що українська сторона може запропонувати РФ відновити водопостачання, що допоможе уникнути гуманітарної катастрофи і перетворити півострів "в пустелю".

"І це єдиний шлях забезпечити ці міста далі, тому що за 2-3 роки, або за 5 років, в залежності від карти дощів в Криму, це будуть міста-примари. Росія повинна чітко сказати самій собі, а також населенню на окупованих територіях - так, ми хочемо, щоб тут ніхто не жив, і тому ми далі будемо вести таку політику. Або: ми хочемо вас врятувати, тому йдемо на переговори з Україною і будемо визначати формат вашого існування далі", – додав він.

Водоканал в Крим

Водоканал в Крим

RFI

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Тема
анексія Криму
Особа
Борис Бабин
Місце
Україна
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Степчин Олег
Степчин Олег
Дурня.
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Годун Михаил
Годун Михаил
Заводам Фирташа в Крыму не хватает воды. Люди и их проблемы никого не интересуют. Как подали отдельную ветку электричества из Херсона на эти заводы, так и воду хотят пустить. Хорошая мина при плохой игре. Но Зе рискует. Ему этого не простят украинцы.
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Volovik Oleg
Volovik Oleg
Северг Олег , "ваши люди собирали" , как бы не так . Ваших людей привезли на готовые в вымершие украинские сёла , на всё готовое . В Украине снят гриф секретности с многих документов времён голодомора . Больше тысячи эшелонов переселенцев с нечерноземья приехали после голодомора в Сталинскую , Запорожскую , Херсонскую , Николаевскую обл. .
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