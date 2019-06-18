"Тільки в Києві 22 тисячі ветеранів АТО": Зеленського попередили про третій Майдан

Якщо системні помилки з боку президента Володимира Зеленського та його команди будуть накопичуватися, в Україні може відбутися "новий вибух революції".

Таке застереження в ефірі ObozTV зробив ветеран АТО і волонтер Мирослав Гай. На його думку, якщо "третій Майдан" станеться, то він буде "швидким і агресивним".

Гай зазначив, що зараз спостерігається певний "реванш" після Революції Гідності.

"Повертаються "регіонали", люди, які брали участь в ганебних домовленостях Януковича з Кремлем, які виступали проти європейської інтеграції України", – пояснив він.

"І я бачу, що накопичуються системні помилки з боку вищого політичного керівництва країни. Ми бачили виступ в Конституційному суді. Заяви, які однозначно сприймаються суспільством як негативні. Я думаю, якщо такі системні помилки будуть накопичуватися, ми можемо отримати новий вибух революції", – не виключив ветеран АТО.

За його словами, виникнення протесту можливо в разі здачі національних інтересів України та ведення проросійської політики.

Гай звернув увагу, що тільки в Києві проживає близько 22 тисяч учасників бойових дій. Тому протест, вважає він, може бути "дуже швидкий і дуже агресивний".

"Але я б не хотів, щоб це сталося. Я би хотів, щоб Україна, як європейська країна, наближалася до миру і злагоди. Але на умовах України, а не на умовах капітуляції", – наголосив волонтер.

Президент Володимир Зеленський president.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, це вже не перше попередження про "третій Майдані", яке звучить на адресу нової влади.

Раніше про подібний сценарій висловився відомий журналіст Віталій Портников. На його думку, "війна може додати до протестного руху людей, які здатні поводитися зі зброєю не гірше будь-якого спецназівця. І це – найнебезпечніший для сучасної України сценарій".

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