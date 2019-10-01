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1 жовтня • оновлено в 14:39
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"Тільки не грантоїд і активіст!" Журналістка уявила наступного президента України

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Наступну владу в Україні обиратимуть за новими критеріями, і вони будуть далеко не специфічні.

Про це в своєму іронічному пості на сторінці у Facebook написала журналістка Світлана Крюкова. Так, вона перерахувала нові "вимоги":

  • Вік, стать: 45+, чоловік.

  • Досвід роботи: де завгодно, з ким завгодно, тільки не серед грантоїдів і активістів.

  • Репутація: де завгодно, з ким завгодно, тільки не серед грантоїдів і активістів, плюс обов'язковий досвід з людьми, які щось побудували або виготовили, тобто з українськими олігархами.

  • Навички: відсутність досвіду малювання програм і концепцій, участь у конференціях, круглих столах та кава-брейках.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

"24"

Новини
"Зеленський був шокований": Портников розкрив наслідки скандалу з Трампом

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США висміяли президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом.

А потім популярне в Америці сатиричне телешоу показало провокаційний виступ Зеленського у "Вечірньому кварталі".

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Україна
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