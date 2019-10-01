"Тільки не грантоїд і активіст!" Журналістка уявила наступного президента України

Наступну владу в Україні обиратимуть за новими критеріями, і вони будуть далеко не специфічні.
Про це в своєму іронічному пості на сторінці у Facebook написала журналістка Світлана Крюкова. Так, вона перерахувала нові "вимоги":
Вік, стать: 45+, чоловік.
Досвід роботи: де завгодно, з ким завгодно, тільки не серед грантоїдів і активістів.
Репутація: де завгодно, з ким завгодно, тільки не серед грантоїдів і активістів, плюс – обов'язковий досвід з людьми, які щось побудували або виготовили, тобто з українськими олігархами.
Навички: відсутність досвіду малювання програм і концепцій, участь у конференціях, круглих столах та кава-брейках.
Володимир Зеленський
"24"
Як повідомляв OBOZREVATEL, у США висміяли президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом.
А потім популярне в Америці сатиричне телешоу показало провокаційний виступ Зеленського у "Вечірньому кварталі".
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