"Тільки Мальдіви": у Зеленського посміялися над рішенням Богдана по Дню Незалежності

Прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заступилася за главу Офісу президента Андрія Богдана, який відсвяткував День Незалежності України у Франції.

"Сен-Тропе не котується. Тільки Мальдіви", – написала вона в Facebook, натякаючи на відпочинок на Мальдівах п'ятого президента Петра Порошенка в 2018 році.

Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на слова Мендель. Вони дорікнули прес-секретаря Зеленського, що вона "хамовито прикриває" Богдана, а також висловили жаль, що їй "дозволяють з'являтися в Мережі".

liga.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Офісу президента України Андрій Богдан, коментуючи відпочинок у Сен-Тропе, заявив, що має право проводити вихідні дні там, де вважає за потрібне.

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