"Тікати з офісу в Ростов": Портников застеріг Зеленського від шляху Януковича

Незважаючи на те, що багато жителів південних і східних областей України живуть у парадигмі радянського сприйняття держави, більшість населення країни все ж підтримують проєвропейський демократичний вектор розвитку. Саме тому всіх президентів, які виступлять проти такого курсу, буде чекати доля утікача Віктора Януковича.

Таке попередження озвучив український журналіст, публіцист Віталій Портников у ефірі "5 каналу" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Зеленський

"Я завжди кажу, що якби Україна мала столицю в Одесі чи Харкові, нашим президентом досі був би Кучма, а прем'єрміністром – Янукович. Просто тому, що наша столиця в Києві, і величезна частина нашого населення сприймає Україну як демократичну європейську державу, яка не має бути придатком Росії, в українських президентів одна дорога – або ставати на позиції національно-демократично налаштованого електорату, або тікати з офісу в Ростов. Ніякого іншого вибору немає. І Володимир Зеленський сам цей вибір буде змушений робити", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портников заявив, що скандальне рішення президента України Володимира Зеленського про відмову від військового параду на День Незалежності – це не прагнення бути спадкоємцем Віктора Януковича, а спроба конкурувати з ним. Зокрема, нинішній глава держави хоче обігнати соратників експрезидента-утікача з колишньої Партії регіонів.

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