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"Тікати з офісу в Ростов": Портников застеріг Зеленського від шляху Януковича

11.4т Читати матеріал російською

Незважаючи на те, що багато жителів південних і східних областей України живуть у парадигмі радянського сприйняття держави, більшість населення країни все ж підтримують проєвропейський демократичний вектор розвитку. Саме тому всіх президентів, які виступлять проти такого курсу, буде чекати доля утікача Віктора Януковича.

Таке попередження озвучив український журналіст, публіцист Віталій Портников у ефірі "5 каналу" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

"Я завжди кажу, що якби Україна мала столицю в Одесі чи Харкові, нашим президентом досі був би Кучма, а прем'єрміністром – Янукович. Просто тому, що наша столиця в Києві, і величезна частина нашого населення сприймає Україну як демократичну європейську державу, яка не має бути придатком Росії, в українських президентів одна дорога – або ставати на позиції національно-демократично налаштованого електорату, або тікати з офісу в Ростов. Ніякого іншого вибору немає. І Володимир Зеленський сам цей вибір буде змушений робити", – сказав він.

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"Нова влада — стара влада": Портников порівняв Зеленського із Януковичем

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портников заявив, що скандальне рішення президента України Володимира Зеленського про відмову від військового параду на День Незалежності – це не прагнення бути спадкоємцем Віктора Януковича, а спроба конкурувати з ним. Зокрема, нинішній глава держави хоче обігнати соратників експрезидента-утікача з колишньої Партії регіонів.

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Особи
Віталій Портніков Віктор Янукович Володимир Зеленський
Місце
Україна
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
не парься потников - тебя в гейропе примут
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Verba Anna
Verba Anna
каратель свидомитов, а тебя примут на Колыме.
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Действительно - доллар по 8 газ по 46 копеек (и остальное копейки) Крым украинский нет даже намеков на войну зарплаты по 500-600 долларов пенсия 200 долларов …. только враг Украины может пойти по стопам Януковича ...
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Ильич Владимир, Ну да Крым помочь анексировать Раиссии, подписав Харьковские угоды, зс скидку на газ 100 долларов страну продсть. На Донбассе войну устроить и в Ростов предательски сбежать. А для тебя дурень зарплата в Украине сейчас 400-500 жолларов. Но самое главное - это комментарий гомосовепикуса на уровне собачьего инстинкта, что для тебя главное - правильно: чтобы было что жрать, а потом чем срать. Вот он тип совка 21 столетия, больше забот нет: гнилая колбаса по 2.20, кислый хлеб, вонючее дешовое бухло, и ты, гнида желаешь, что бы все украинцы такими примитывными диффективными скотами стали. Для тебя Раиссия рай земной, вот только не надо из Украины вылеплять Козлостан.
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Мир Миру
Мир Миру
Підвищувати обороноздатність країни ніхто не відміняв.
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