Я всегда активно был против того, чтобы в местных выборах участвовали политические партии. Партии дорог и канализаций? Ну при чем тут политика??? Более дикой глупости у нас и придумать было сложно. В результате всюду появляются партии-однодневки, о которых через день после выборов все забудут.

Более того: выдвигаться не от партии самостоятельно теперь в крупных городах нельзя. Надо обязательно приткнуться к какой-то партии. А потом отвечать за неё и за весь её список. Без реальной возможности на этот список как-то повлиять. К этому я оказался абсолютно не готов: люди верят мне, а не названию и не тем, кто с этим названием себя соединил, не особо зная друг друга.

Это немножко не выборы. Это немножко профанация. Это не настоящее — ни "партии", ни "программы". Это без меня.

Я хочу свои акценты расставлять сам. А не тянуть за собой гигантский хвост не известных мне людей. Когда многих из тех, за кого я готов был поручиться, в списке почему-то не оказалось.

У партии должен быть сильный лидер. Я готов был им стать. Но не паровозом для тех, кого не знаю.