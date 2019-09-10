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10 вересня • оновлено в 22:46
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Тихо сама з собою? Савченко відзначилася новою витівкою в Раді. Відео

8.2т Читати матеріал російською

Колишній народний депутат Верховної Ради Надія Савченко відзначилася дивною поведінкою в парламенті.

На засіданні у вівторок, 10 вересня, вона стояла на одному з балконів і емоційно щось розповідала, розмахуючи руками (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Примітно, що її промова не була нікому адресована, оскільки люди, які сиділи поруч із нею, просто не звертали на екснардепа уваги.

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Савченко спіймали за дивним заняттям в Раді

Савченко спіймали за дивним заняттям в Раді

Фото: Ян Доброносов

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу жахнуло фото Савченко, яка роззулась в будівлі парламенту і закинула брудні ноги на стіл.

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Особа
Надія Савченко
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
дураку ясно что она разговаривает с кем то внизу
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Это истинное лицо нерабов.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Этот свидомитых гадюшник ,весь состоит из далбаящуров.
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