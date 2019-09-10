Тихо сама з собою? Савченко відзначилася новою витівкою в Раді. Відео

Колишній народний депутат Верховної Ради Надія Савченко відзначилася дивною поведінкою в парламенті.

На засіданні у вівторок, 10 вересня, вона стояла на одному з балконів і емоційно щось розповідала, розмахуючи руками (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Примітно, що її промова не була нікому адресована, оскільки люди, які сиділи поруч із нею, просто не звертали на екснардепа уваги.

Савченко спіймали за дивним заняттям в Раді Фото: Ян Доброносов

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу жахнуло фото Савченко, яка роззулась в будівлі парламенту і закинула брудні ноги на стіл.

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