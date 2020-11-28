Тихановська знову неоднознано відповіла на питання про Крим

Карина Бондаренко Політика 15:28, 28.11.2020

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська знову дала неоднозначну відповідь на питання про те, кому де-факто належить Крим.

В інтерв'ю виданню "Радіо Свобода" вона сказала, що з міжнародного закону окупований півострів належить Україні.

Однак на уточнююче питання про те, кому він належить де-факто опозиціонерка відповіла: "маємо те, що маємо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Світлана Тихановська назвала анексію українського півострова Росією у 2014 році кривавою війною.

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