Тихановська виїхала з Білорусі до Литви: вона зникла напередодні ввечері

Карина Бондаренко Політика 08:47, 11.08.2020 Оновлено: 09:15, 11.08.2020

Кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська перебуває на волі в безпеці, напередодні вона виїхала в Литву.

Про це повідомив у Twitter глава Міністерства закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

Увечері 10 серпня штаб Тихановської повідомив, що вона зникла після візиту до Центральної виборчої комісії Білорусі.

Світлана Тихановська виїхала в Литву
Лінас Лінкявічюс у Twitter

Раніше OBOZREVATEL писав, що на опозиційного кандидата в президенти Білорусі Світлану Тихановську готувався замах, якому вдалося запобігти КДБ.

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