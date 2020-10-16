Тихановська розповіла, коли приїде в Україну
Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська планує поїздку до Києва найближчим часом.
Вона відбудеться вже після місцевих виборів, заявила опозиціонерка в інтерв'ю "Радіе Свабода" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Ми дуже раді, що Україна зайняла сильну позицію щодо Білорусі, особливо вдячні міністру закордонних справ Дмитру Кулебі. Вони готові підтримати санкції. Можливо, це буде ваш список, можливо, підкріплений введеними санкціями ЄС. Це явна ознака підтримки білоруського народу в боротьбі", – сказала вона.
Тихановська уточнила, якими бачить відносини між двома країнами.
"Ми хочемо будувати партнерські, взаємовигідні відносини з Україною. Вони близькі нам історично та культурно. На Заході мене часто запитують, чи розуміють росіяни білоруську мову, коли ви починаєте говорити. Я відповідаю: "Ні, не розуміють, але українці нас зрозуміють. Ми розуміємо українську, вони розуміють нас. Наші мови трохи ближче", – заявила опозиціонерка.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
"Інавгурація" Лукашенка 23 вересня пройшла без оголошення і телетрансляції. Дата церемонії до останнього трималася в таємниці, про неї не знали навіть члени білоруського уряду.
У Мінську перекрили центральні вулиці, скувавши столицю Білорусі пробками.
Білоруські опозиціонери засудили таємну "інавгурацію" Лукашенка і вийшли на масові протести по всій країні.
Не обійшлося без силових методів розгону, водометів і поранених активістів. Сотні людей були затримані.
США, Канада, Україна і низка країн ЄС заявили, що таємна "інавгурація" Лукашенка є нелегітимною, оскільки результати виборів були сфальсифікованими.
Крім того, в ЄС заявили, що змушені переглянути відносини з офіційним Мінськом, оскільки дії Лукашенка не спрямовані на вирішення кризи в Білорусі.
Більшість країн світу не визнали легітимність Лукашенка.