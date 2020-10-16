Тихановська розповіла, коли приїде в Україну

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська планує поїздку до Києва найближчим часом.

Вона відбудеться вже після місцевих виборів, заявила опозиціонерка в інтерв'ю "Радіе Свабода" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ми дуже раді, що Україна зайняла сильну позицію щодо Білорусі, особливо вдячні міністру закордонних справ Дмитру Кулебі. Вони готові підтримати санкції. Можливо, це буде ваш список, можливо, підкріплений введеними санкціями ЄС. Це явна ознака підтримки білоруського народу в боротьбі", – сказала вона.

Тихановська уточнила, якими бачить відносини між двома країнами.

"Ми хочемо будувати партнерські, взаємовигідні відносини з Україною. Вони близькі нам історично та культурно. На Заході мене часто запитують, чи розуміють росіяни білоруську мову, коли ви починаєте говорити. Я відповідаю: "Ні, не розуміють, але українці нас зрозуміють. Ми розуміємо українську, вони розуміють нас. Наші мови трохи ближче", – заявила опозиціонерка.

Як повідомляв OBOZREVATEL :