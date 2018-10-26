''Ти скажи!'' Лукашенко здивував публічним зверненням до Порошенка

Президент Білорусі Олександр Лукашенко звертався на "ти" до президента України Петра Порошенка під час брифінгу у Гомелі.

Зокрема щодо Мінських домовленостей він сказав українському лідеру: "Ти скажи, що ти мені доручав, щоб це було у Мінську".

На це Порошенко стримано йому відповів, що треба виконувати вимоги усього світу.

"Чого вимагає світ? Виконання Мінських домовленостей. Благаємо, приберіть свої війська, Росіє, з нашою території. Ми маємо зробити все, щоб припинити війну. Маємо провести справжні — не фейкові вибори. Я дякую всім, хто долучений до залагодження конфлікту", — відповів Порошенко.

Петро Порошенко та Олександр Лукашенко Прес-служба президента Білорусі

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лукашенко на форумі заявив, що Білорусь готова допомогти врегулювати військовий конфлікт на Донбасі, бо там гинуть "ні в чому не винні люди".