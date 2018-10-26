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''Ти скажи!'' Лукашенко здивував публічним зверненням до Порошенка

39.6тЧитати матеріал російською

Президент Білорусі Олександр Лукашенко звертався на "ти" до президента України Петра Порошенка під час брифінгу у Гомелі.

Зокрема щодо Мінських домовленостей він сказав українському лідеру: "Ти скажи, що ти мені доручав, щоб це було у Мінську".

На це Порошенко стримано йому відповів, що треба виконувати вимоги усього світу.

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"Чого вимагає світ? Виконання Мінських домовленостей. Благаємо, приберіть свої війська, Росіє, з нашою території. Ми маємо зробити все, щоб припинити війну. Маємо провести справжні — не фейкові вибори. Я дякую всім, хто долучений до залагодження конфлікту", — відповів Порошенко.

Петро Порошенко та Олександр Лукашенко

Петро Порошенко та Олександр Лукашенко

Прес-служба президента Білорусі

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лукашенко на форумі заявив, що Білорусь готова допомогти врегулювати військовий конфлікт на Донбасі, бо там гинуть "ні в чому не винні люди".

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктмінські домовленості
Особи
Олександр ЛукашенкоПетро Порошенко
Місце
Білорусь
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PedRoshenko Pedro
PedRoshenko Pedro
Прынц та нищий. Как он посмел, нашего богатого. Богатоповожатого, достойного, к сожалению не из сотни, та на ТЫ?!?!
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PedRoshenko Pedro
PedRoshenko Pedro
Петрушка! Ты скажи, как в нищей стране подняться на 6е место Форбс, а скакуасам похуй?
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
В мене нема довіри до Лукашенка.
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PedRoshenko Pedro
PedRoshenko Pedro
Ilchenko Tamara, я тоби, теж не вирю, можливо в тебе зараза якась, скакуасом стану.
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