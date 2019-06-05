"Ти можеш говорити російською?" Секретар мерії Слов’янська розлютив українців

Секретар Слов’янської міської ради, що на Донеччині, Жан Кім закликав виконувача обов’язків начальника управління містобудування та архітектури Фреда Корепанова говорити російською мовою під час сесії міськради.

Фрагмент відео опублікували на YouТube-каналі "Газета Объявлений". Так, на 65 сесії міськради чиновник доповідав українською мовою.

"Ти можеш російською говорити? Плутаєшся. Незрозуміло, що ти там говориш", — заявив Жан Кім під час виступу.

Секретар мерії Слов’янська розлютив українців

Під відео глядачі висловили своє обурення. Мовляв, як державний посадовець не розуміє української.

"Він зарплату отримує хрін знає яку порівняно із простими працівниками і не може за законом вивчити мову. Таких треба гнати з влади. Нехай йде вулиці підмітає. Там не треба українською розмовляти", "Населили нечистю Україну!!! Населеніє, мать їх...", "Він державний службовець, він повинен знати мову", — коментують люди.

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Втім є й такі, хто виступила на захист Жана Кіма.

"Нахрін когось змушувати українською розмовляти. Влаштували мовний терор", ­­— обурюється користувач.

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Як писав раніше OBOZREVATEL, у мережі розгорілися суперечки через російськомовний виступ президента України Володимира Зеленського на iForum 23 травня.

Також скандальна топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва видала фейк про те, що більшість населення України нібито протестує проти ухваленого закону про українську мову 5670-д.

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