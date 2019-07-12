"Ти х*йло!" Український журналіст принизив Путіна на відео

Український телеведучий Артем Овдієнко звернувся до президента РФ Володимира Путіна із застосуванням лайливих слів за аналогією із заявою грузинського ведучого з телеканалу "Руставі 2" Георгія Габунії.

Відео він опублікував у себе на сторінці в Facebook.

"Колеги з "Руставі 2" не дадуть збрехати. Путін, ти х*йло! І чим раніше ми тебе побачимо в труні у білих капцях, тим більше сапераві і цинандалі ми разом вип'ємо в цей радісний день. Але поки твій ботокс ще остаточно не проїв твій мозок, поясни мені, чого ти до нас лізеш? Чого тобі не сидиться рівно на твоїй в'ялій попі, що ти все до нас лізеш і лізеш? До нас – в Україну, у Грузію, в Молдову?" – запитував український журналіст.

Овдієнко наголосив, що Путіну крім цього вистачає проблем в Росії "вище даху".

"Як не повінь, яку у тебе твої МНСники проспали, так старий радянський підводний човен у тебе тоне, який ти перефарбував і на блакитному оці називаєш сучасною грізною зброєю. Як не черговий літак, зібраний з гівна і палиць, у тебе розбивається, так черговий тисячокілометровий нафтопровід засмічується. Бо ти за 20 років свого правління вже просрав усі полімери. Це не ми з грузинами повинні нагадувати, що ти х*йло, це твої росіяни повинні тобі таке говорити і вже скажуть дуже скоро", – зазначив він.

Ведучий додав, що поки "Путін лізе в Україну зі своєю братською бл*дською любов'ю", то українцям треба поспілкуватися з грузинами, як захищатися від "сраного русского міра".

Таким чином, Овдієнко анонсував телеміст між українським "Канал 24" і "Руставі 2", який відбудеться у п'ятницю, 12 липня.

"Дивитися можна і росіянам, але для цього вам треба отримати в РПЦ довідку про надійність духовних скріп. Завірте на роботі у вашого парторга з "Єдиної Росії" і пред'явіть потім у ФСБ, щоб вони вам талон на двогодинний інтернет видали", – повідомив журналіст .

Як повідомляв OBOZREVATEL, грузинський ведучий Георгій Габунія обматюкав главу Росії Володимира Путіна в ефірі телеканалу "Руставі 2".

Пізніше влада Грузії відреагували на скандальне звернення журналіста Георгія Габунії до глави Росії Володимира Путіна.

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