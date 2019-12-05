Теж прикрився газеткою: в Раді спіймали завзятого кнопкодава. Відео

Депутат-мажоритарник із Закарпатської області Роберт Горват був пійманий за кнопкодавством, коли проголосував за свого колегу на засіданні Верховної Ради з приводу статусу та соціальних гарантій для добровольців, які воювали в АТО.

Така інформація з'явилася на офіційному сайті ЧЕСНО, де зазначається, що Горват вже був помічений в порушенні процедури особистого голосування у Верховній Раді 8-го скликання (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

На сайті написано, що під час згаданого голосування Горват натиснув на дві кнопки "втримався". Він зробив це і за себе, і за свого сусіда на рахунок поправки №20 від народного депутата партії "Слуга народу" Анатолія Остапенка. Порушник прикрив свою руку газетою, коли потягнувся до чужого пульта.

Роберт Горват кнопкодавить Колаж

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Як виявилося, Горват проголосував за свого колегу із Закарпатської області.

"Судячи зі схеми розсадження депутатів, Горват кнопкодавив за іншого закарпатського позафракційного мажоритарника - Валерія Лунченка", – написано в статті.

В результаті голосування на рахунок поправки під номером 20 – Горват і Лунченко втрималися.

місце Роберта Горвата в залі засідань Верховної Ради

місце Анатолія Остапенка в залі засідань Верховної Ради

Результати голосування за поправку №20

Як писав OBOZREVATEL , народний депутат з фракції "Опозиційна платформа – За життя" Володимир Кальцев був помічений за кнопкодавством. Він порушив процедуру під час голосування щодо поправок до законопроекту з перезапуску ГБР. Крім того, порушення було зафіксовано ще під час голосування в другому акті читання законопроекту.

Свою руку, яка тягнулася до пульта колеги, Кальцев прикрив листом паперу.

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