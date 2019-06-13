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/Політика

Тетяна Чорновол: поставте народному депутату відверте питання

4.6тЧитати матеріал російською

Гостем програми "Гостре питання" на ObozTV стане народний депутат України Тетяна Чорновол.

Під час шоу-допиту, ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора, а теми вибирають глядачі ObozTV і читачі OBOZREVATEL.

Тетяна Чорновол: поставте народному депутату відверте питання

Відтепер героями передачі будуть відомі особистості, лідери громадської думки і політики. Читачі OBOZREVATEL і глядачі ObozTV зможуть самі запропонувати, кого б вони хотіли бачити в студії "Гострого питання", написавши про це в коментарях.

Свої питання та пропозиції наступних гостей залишайте в коментарях нижче, а також під час прямого ефіру на головній сторінці сайту OBOZREVATEL.

Дивіться ефір з Чорновол сьогодні о 17:30.

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Лелека Лариса
Лелека Лариса
Які питання можна задати психічно хворі людині???
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