Тесть Зеленського працює на "слугу народу": нардеп зробив зізнання

Тесть президента України Володимира Зеленського Володимир Кияшко влаштувався помічником народного депутата від фракції "Слуга народу", голови парламентського комітету з питань екологічної політики та природокористування Олега Бондаренка.

Він працює на громадських засадах. Про це сам Бондаренко зізнався в коментарі руху "Чесно".

"Для мене Володимир Кияшко – це не батько першої леді. Для мене він найперше фахівець із питань екології та забруднення довкілля, і саме цим він у мене займається як помічник. Він допомагає мені у місті Кривий Ріг, фактично він є моїм представником", – розповів парламентар.

Тесть Зеленського працює на "слугу народу"

Нардеп додав, що Кияшко не еколог за фахом, проте він добре розуміється на переробці промислових відходів.

Бондаренко також розповів, як познайомився з тестем Зеленського. За словами нардепа, Кияшко сам підійшов до нього після парламентських виборів і запропонував свою допомогу.

Володимир Кияшко працює помічником нардепа ТСН

"Я поспілкувався з ним і погодився співпрацювати, взяти його кандидатуру. Він працює над важливою темою – позбавлення України промислових відходів, які утворюються в результаті видобутку руди у шахтах, а також шламових відвалів на "Криворіжсталі", "Запоріжсталі" та інших промислових підприємствах. Їх там мільйони тонн, і з цим щось потрібно робити", – додав нардеп.

Тесть Зеленського влаштувався помічником до нардепа Бондаренко УНІАН

Зазначимо, що Володимир Кияшко є кандидатом технічних наук, доцентом кафедри "Будівельні конструкції та споруди" Київського інституту залізничного транспорту. Він викладає дисципліну "Будівельні конструкції і будівлі на транспорті".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше директором Департаменту стратегічної розвідки Головного управління розвідки Міністерства оборони України був призначений Олексій Пашков – чоловік головного бухгалтера студії "Квартал 95".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!