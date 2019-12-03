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3 грудня • оновлено в 20:33
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Тесть Зеленського працює на "слугу народу": нардеп зробив зізнання

5.3т
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Тесть президента України Володимира Зеленського Володимир Кияшко влаштувався помічником народного депутата від фракції "Слуга народу", голови парламентського комітету з питань екологічної політики та природокористування Олега Бондаренка.

Він працює на громадських засадах. Про це сам Бондаренко зізнався в коментарі руху "Чесно".

"Для мене Володимир Кияшко – це не батько першої леді. Для мене він найперше фахівець із питань екології та забруднення довкілля, і саме цим він у мене займається як помічник. Він допомагає мені у місті Кривий Ріг, фактично він є моїм представником", – розповів парламентар.

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Тесть Зеленського працює на "слугу народу"

Тесть Зеленського працює на "слугу народу"

Нардеп додав, що Кияшко не еколог за фахом, проте він добре розуміється на переробці промислових відходів.

Бондаренко також розповів, як познайомився з тестем Зеленського. За словами нардепа, Кияшко сам підійшов до нього після парламентських виборів і запропонував свою допомогу.

Володимир Кияшко працює помічником нардепа

Володимир Кияшко працює помічником нардепа

ТСН

"Я поспілкувався з ним і погодився співпрацювати, взяти його кандидатуру. Він працює над важливою темоюпозбавлення України промислових відходів, які утворюються в результаті видобутку руди у шахтах, а також шламових відвалів на "Криворіжсталі", "Запоріжсталі" та інших промислових підприємствах. Їх там мільйони тонн, і з цим щось потрібно робити", – додав нардеп.

Тесть Зеленського влаштувався помічником до нардепа Бондаренко

Тесть Зеленського влаштувався помічником до нардепа Бондаренко

УНІАН

Зазначимо, що Володимир Кияшко є кандидатом технічних наук, доцентом кафедри "Будівельні конструкції та споруди" Київського інституту залізничного транспорту. Він викладає дисципліну "Будівельні конструкції і будівлі на транспорті".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше директором Департаменту стратегічної розвідки Головного управління розвідки Міністерства оборони України був призначений Олексій Пашков – чоловік головного бухгалтера студії "Квартал 95".

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Володимир Зеленський Олена Зеленська
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Коментарі
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Не! Нужно говорить правильно. У тестя президента есть свой депутат!
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злой укр
злой укр
МАФИЯ ,или просто - семья!
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Sielau Harry
Sielau Harry
ну а ч, ведь не КУМ же,всего лишь тсть,подумаешь?!
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