"Має намір зруйнувати": Савченко пригадали давні слова

Народний депутат Надія Савченко, стосовно якої генпрокурор Юрій Луценко вніс подання на її притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт, вже давно заявляла про наміри зруйнувати парламент і фізично ліквідувати народних депутатів.

"Ми ще в 2016 році бачили її абсолютно деструктивну роботу, заяви. Ми не сприймали її позицію як таку, що посилює національну безпеку, авторитет нашої країни, і високий авторитет народного депутата, який мав виконувати народний депутат Савченко", – розповів в коментарі "Обозревателю" народний депутат від фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук.

За його словами, ще з 2016 року Савченко вже не тільки заявляла про наміри зруйнувати парламент і фізично ліквідувати народних депутатів, але й робила практичні кроки по реалізації цих намірів.

"Це все задокументовано правоохоронними органами, розмови з фізичними особами, практичні дії по перевезенню та підготовці зброї для проведення цих практичних дій", – заявив Тетерук.

Як раніше повідомляв "Обозреватель", генпрокурор Юрій Луценко заявив, що народний депутат Надія Савченко збиралася підірвати Раду і розстріляти депутатів.