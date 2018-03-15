УкрEngРус
Регистрация
БлогиСвіт

"Має намір зруйнувати": Савченко пригадали давні слова

6.4тЧитати новину російською

Народний депутат Надія Савченко, стосовно якої генпрокурор Юрій Луценко вніс подання на її притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт, вже давно заявляла про наміри зруйнувати парламент і фізично ліквідувати народних депутатів.

"Ми ще в 2016 році бачили її абсолютно деструктивну роботу, заяви. Ми не сприймали її позицію як таку, що посилює національну безпеку, авторитет нашої країни, і високий авторитет народного депутата, який мав виконувати народний депутат Савченко", – розповів в коментарі "Обозревателю" народний депутат від фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук.

Новини
Арешт Савченко: у Раді повідомили нові подробиці

За його словами, ще з 2016 року Савченко вже не тільки заявляла про наміри зруйнувати парламент і фізично ліквідувати народних депутатів, але й робила практичні кроки по реалізації цих намірів.

"Це все задокументовано правоохоронними органами, розмови з фізичними особами, практичні дії по перевезенню та підготовці зброї для проведення цих практичних дій", – заявив Тетерук.

Як раніше повідомляв "Обозреватель", генпрокурор Юрій Луценко заявив, що народний депутат Надія Савченко збиралася підірвати Раду і розстріляти депутатів.

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "Обозреватель".

Тема
Ексклюзив
Особа
Андрій Тетерук
Місце
Україна
Поділитися у Facebook

Наші блоги