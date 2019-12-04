Терористи отримають УБД? У Раді спалахнув гучний скандал

Народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко та спікер Верховної Ради Дмитро Разумков публічно посварилися в парламенті.

Це трапилося під час розгляду правок до законопроєкту 2045-1 під час пленарного засідання 4 грудня.

Зокрема, Геращенко виступила проти ухвалення поправки, яка дозволяє отримувати статус УБД не тільки українським добровольцям, а й членам незаконних терористичних формувань на Донбасі.

"Щойно 215 "слуг народу" підтримали поправку, якою дали можливість, шпарину: статус УБД отримають бойовики, сепаратисти і так далі! У нас тут голуби миру з колорадськими значками під вишиванками, які засіли в перших рядах! Вони протягують поправки, які нівелюють саму сутність цього закону", – обурилася нардепка.

Зі свого боку Разумков образився на її критику членів "Слуги народу" і перервав виступ Геращенко різкою відповіддю.

"Ірино Володимирівно, я дуже перепрошую: якщо знову будуть образи у Верховній Раді України про колорадські значки, про вишиванки, про свастику, про якісь інші атрибути, то давайте все ж по-іншому ставитися до своїх колег", – відрізав він.

Обурення, зумовлене скандальною поправкою, висловила на сторінці Facebook і парламентарка від "Європейської солідарності" Софія Федина.

"Щойно протягли правку до законопроєкту 2045-1, якою учасниками бойових можуть визнати і сепаратистів. Ми підняли крик. Зараз оголошено перерву для консультацій", – написала вона.

Ірина Геращенко і Дмитро Разумков

Після консультацій сторонам все ж знайшлося знайти компроміс. Разумков підкреслив, що до Верховної Ради незабаром внесуть ще один законопроєкт, який врегулює колізію, закладену в 15 правці. Крім того, буде прописано уточнення про те, що статус УБД отримають ті добровольці, який взаємодіяли з ОС.

Геращенко подякувала колегам по парламенту за конструктивну співпрацю. Після цього Разумков з усмішкою запитав у неї, чи можна це сприймати, як вибачення за "некоректні висловлювання".

Але Геращенко спростувала це. "Свою правоту доводиться доносити через емоції. Це діалог. Дякую", – стримано відповіла нардепка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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