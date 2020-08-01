Тернопіль відмовився посилювати карантин слідом за Луцьком

Тернопільська міська рада відмовилася посилювати обмежувальні заходи у зв'язку з потраплянням в "червону" карантинну зону.

Про це сказано в заяві, опублікованій на сайті міськради. Стверджується, що "підстави прийняття щодо Тернополя такого рішення не встановлені".

"З понеділка, 3 серпня, підприємства, установи та організації Тернополя працюватимуть у звичайному режимі. При цьому закликаємо жителів дотримуватися санітарно-епідеміологічних умов, зокрема, маскового режиму, проводити температурні скринінги працівників і відвідувачів, забезпечувати дезінфекцію приміщень тощо", – заявили в міськраді.

Міськрада наполягає, що показники рівня захворюваності COVID-19 в Тернополі за останні дні нібито пішли на спад і тримаються на низькому рівні.

"Середня кількість тестувань методом ПЛР становить 78,1 (показник повинен бути не менше 24); коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить 11,1 (показник - 11); показник динаміки зростання випадків інфікування – 12,5 (показник - 10)", – написано в заяві.

У свою чергу міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що рішення щодо продовження адаптивного карантину з поділом на спеціальні зони не мають ніякого політичного підтексту.

"Ми чесно говоримо, яка ситуація в тому чи іншому регіоні. Ми показуємо цифри, в зв'язку з чим потрібно вводити зелений або жовтий, або червоний рівні. У Міністерстві охорони здоров'я немає жодного натяку на політику. Єдиний пріоритет – здоров'я і безпека українців", – цитує Степанова сайт Кабміну.

Як писав OBOZREVATEL, 31 липня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розподілила регіони України на чотири зони, в залежності від епідемічної ситуації. Тепер територія країни поділена на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зону.

Напередодні Луцька міська рада також заявив, що не прийматиме ніяких рішень щодо зупинення транспорту або закриття закладів у зв'язку з потраплянням в "червону" карантинну зону.