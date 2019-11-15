"Термін спливає!" Путін пригрозив Україні через Донбас

Ухвалення закону "Про особливий статус Донбасу" є ключовим питанням, яке обговорюватиметься світовими лідерами на зустрічі в "нормандському форматі".

Якщо він не буде прийнятий, сторонам не буде про що говорити на зустрічі. Про це заявив президент Росії Володимир Путін 14 листопада, на прес-конференції в Бразилії за підсумками саміту БРІКС. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

"Це асолютно ключове питання. Ми чуємо, що може бути прийнятий інший закон "Про особливий статус Донбасу". Який? Адже це абсолютно ключова річ. Якщо буде прийнято щось таке, що не узгоджено з "ЛНР" і "ДНР", то тоді все миттєво увійде в глухий кут. І ще дуже важлива обставина: 31 грудня завершується термін дії цього закону "Про особливий статус Донбасу". І якщо він не буде продовжений..." – сказав Путін.

Він також заявив, що коли-то європейські партнери прямо просили Україну зробити цей закон безстроковим.

"Свого часу Порошенко погодився з цим, сказав: "Так, ми повинні це зробити і ми це зробимо". Так нічого і не зроблено. 31-го закінчується термін. Далі що? Що ми будемо обговорювати в "нормандському форматі"? Що? Це взагалі ключове питання", – підсумував Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заявив про "повному контакті" з президентом України Володимиром Зеленським.

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