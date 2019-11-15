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15 листопада • оновлено в 06:53
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"Термін спливає!" Путін пригрозив Україні через Донбас

1.8т
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Ухвалення закону "Про особливий статус Донбасу" є ключовим питанням, яке обговорюватиметься світовими лідерами на зустрічі в "нормандському форматі".

Якщо він не буде прийнятий, сторонам не буде про що говорити на зустрічі. Про це заявив президент Росії Володимир Путін 14 листопада, на прес-конференції в Бразилії за підсумками саміту БРІКС. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

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"Це асолютно ключове питання. Ми чуємо, що може бути прийнятий інший закон "Про особливий статус Донбасу". Який? Адже це абсолютно ключова річ. Якщо буде прийнято щось таке, що не узгоджено з "ЛНР" і "ДНР", то тоді все миттєво увійде в глухий кут. І ще дуже важлива обставина: 31 грудня завершується термін дії цього закону "Про особливий статус Донбасу". І якщо він не буде продовжений..." – сказав Путін.

Він також заявив, що коли-то європейські партнери прямо просили Україну зробити цей закон безстроковим.

"Свого часу Порошенко погодився з цим, сказав: "Так, ми повинні це зробити і ми це зробимо". Так нічого і не зроблено. 31-го закінчується термін. Далі що? Що ми будемо обговорювати в "нормандському форматі"? Що? Це взагалі ключове питання", – підсумував Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заявив про "повному контакті" з президентом України Володимиром Зеленським.

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Автор
Катерина Луговська Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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Петров Александр
Петров Александр
Выбор не велик. Либо терять территорию, либо сохранить но без контроля. И так, и так тряпкой по харе.
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Хо Хол
Хо Хол
Что именно не так в его словах и где именно угроза?
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