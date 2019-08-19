"Території – не головне": Казарін назвав пріоритет у війні з Росією

У боротьбі за Донбас Україні в першу чергу потрібно захищати свій суверенітет, а не території.

Таку думку в своєму відеоблозі висловив український журналіст Павло Казарін (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Українські політики люблять демонструвати патріотизм і в розмовах про червоні лінії обіцяють не торгувати українськими територіями. І в цей момент стає трохи не по собі. Пріоритетом для України у війні з Росією слугує не повернення територій, а збереження суверенітету, незалежності від імперії", – зазначив він.

Казарін назвав пріоритет у війні з Росією

За словами Казаріна, повернення територій можливе лише за однієї умови: реінтеграція не ставить під сумнів суверенітет країни.

"В іншому випадку Москва вручить Києву Донбас уже завтра. Як тільки ми дамо регіону автономію і легалізуємо бойовиків за допомогою амністії. Формально цей регіон буде українським, а де-факто російським. І Україна знову перетворитися на колоніальний придаток імперії", – пояснив він.

"Території – це важливо, але суверенітет – важливіший. Якщо політик каже вам, що території понад усе, перед вами або дурень, або негідник", – підсумував Казарін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Казарін попередив, що всі українські політики повинні розуміти, що Україна може лише імітувати прихильність Мінським домовленостям. Адже їх повне виконання стане грою на користь російських окупантів на Донбасі.

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