Теракт у Франції: слідчі знайшли в супермаркеті саморобну вибухівку

Правоохоронці, що розслідують стрілянину із захопленням заручників у супермаркеті французького міста Треб, виявили на місці злочину саморобні вибухові пристрої. У справі з'явилося двоє затриманих.Французькі слідчі у суботу, 24 березня, виявили три саморобні вибухові пристрої у супермаркеті міста Треб, де напередодні сталася стрілянина із захопленням заручників. Крім того, як повідомляє агенція dpa з посиланням на судові кола, на місці злочину виявили пістолет і мисливський ніж.

Також французькі ЗМІ повідомляють, що під час обшуку в будинку нападника слідчі виявили написані від руки записки, які дозволяють припустити його зв'язок з терористичним угрупованням "Ісламська держава". Зміст написаного доволі заплутаний, але, як повідомляє французька агенція AFP, він нагадує заповіт.

Двоє затриманих

У ніч на суботу правоохоронці затримали неповнолітнього друга нападника. Як повідомив очільник прокуратури Парижа з боротьби з тероризмом Франсуа Молен, слідчі, зокрема, намагаються з'ясувати, чи діяв нападник самостійно. Яка суть пред'явлених звинувачень затриманому підлітку, також невідомо.

Раніше в п'ятницю, 23 березня, під варту взяли жінку з оточення терориста.

Нагадаємо, 23 березня виходець із Марокко 26-річний Редуан Лакдім відкрив стрілянину і взяв заручників у супермаркеті в місті Треб. Злочинець оголосив себе прибічником ІД і вимагав звільнити Салаха Абдеслама, якого обвинувачують у співучасті в терактах у Парижі в листопаді 2015 року.

Перед тим як переховуватися у супермаркеті й захопити там заручників, зловмисник відкрив вогонь по співробітниках поліції з автомобіля. У заручниках у нападника опинилися восьмеро осіб. Пізніше його застрелила поліція. Правоохоронці провели обшук в його квартирі в Каркасоні. Унаслідок нападу загинули загалом чотири людини.