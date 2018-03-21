Теракт під час святкувань у Кабулі: десятки загиблих і поранених

Терорист-смертник підірвав себе у натовпі людей у центрі столиці Афганістану під час святкувань з нагоди перського нового року.Щонайменше 26 людей загинули, ще 18 отримали поранення в результаті атаки терориста-смертника в столиці Афганістану в середу, 21 березня. Смертник підірвав себе в натовпі людей, що святкували перський новий рік, відомий серед афганців як Навруз, повідомили у МВС Афганістану, передає інформагенція AP. За даними афганських правоохоронців, нападник приєднався до натовпу пішки. Вибух пролунав поблизу однієї із шиїтських святинь, куди на свято зійшлися віряни.

У Афганістані, де проживають і тюркські народності, Навруз має статус державного свята. Під час святкувань шиїти зазвичай збираються поблизу своїх святинь. Водночас радикальні ісламісти-суніти розцінюють це свято як блюзнірство. Досі ніхто не взяв на себе відповідальності за скоєння нападу. Водночас в активному в країні терористичному угруповуванні "Талібан" одразу ж повідомили, що до атаки буцімто не причетні.

Раніше саме шиїти та їхні релігійні споруди й місця поклоніння нерідко ставали об'єктами терактів, вчиненими афганським відгалуженням терористичного угруповання "Ісламська держава". У жовтні 2016 року розташована поблизу місця скоєння нападу шиїться святиня вже ставала об'єктом атаки терористів ІД. Тодішній теракт забрав життя 18 людей.

Нагадаємо, за підрахунками експертів ООН, упродовж 2017 року близько 3,5 тисяч афганців стали жертвами терактів та збройних сутичок у країні, ще близько семи тисяч мирних жителів дістали поранень.