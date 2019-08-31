"Тепер Зеленський може все і відповідає за все": що буде далі

У президента України Володимира Зеленського є шанс багато чого змінити в країні завдяки реальному і потенційному ресурсу, а також величезній довірі суспільства.

Про це в своїй статті для ZN.ua написали українські журналісти і політичні експерти. На їхню думку, користуючись одноосібною владою, Зеленський може знизити корупційну ренту, оживити економіку, розумно вирішити земельне питання, наповнити казну – потрібно тільки точно знати, чого хочеш і як цього домогтися.

Від сформованого в один присід уряду пахне містом, наївністю, ефектом Даннінга-Крюгера, спрагою змінити негайно все і показати себе. В цілому вийшла непогана вітрина, яка, без сумніву, буде доповнена підсобною "правильних" заступників. Тих, кому ми віримо, контролюємо і ті, кому ми довіряємо...

Чи міг складу Кабінету міністрів президента Зеленського бути сильнішим? Звичайно, міг. Тільки в сесійній залі серед депутатів неодіозних фракцій можна набрати мінімум два міцні склади. Але на Банковій вирішили: "навіщо, адже і так красиво". Ну, наприклад: сонячного, як міньйон, Олексія Гончарука врівноважує похмуро-іронічний Арсен Аваков. Першому можна сказати, що робити, у другого – запитати. Першим – порадувати і надихнути своїх, другим – спробувати утримати від різких дій чужих. Відносно першого бути переконаним – не вкраде. Про другим точно розуміти – поділиться.

Розпалені великими цілями теоретики, візіонер і кілька практиків з розгону влетять в смолу бюрократичних процедур, кадрового голоду, невирішеності зарплатного питання, усвідомлення зруйнованості систем управління, необхідності миттєво включатися у формування бюджету – на тлі скасування, переформатування і установи дев'яти старих і чотирьох нових міністерств. Члени нового уряду, більшість з яких ніколи не брали хабарі, хоча б тому, що їм їх ніхто не пропонував, зіткнуться зі спокусами, нулі в яких вимірюються сантиметрами.

Що їм робити – нав'язливо буде розповідати МВФ. Для кого і як – вкаже Андрій Богдан; підправить – Володимир Зеленський і по-македонски нашепчуть два Шефіра. Плинність буде заїдати, Фейсбук – пожирати час, набуття навичок говорити "ні" всередині і зовні – забирати більше сил, ніж здається. Виклики багатьом виявляться не по зросту. Як мамині туфлі на чотири роки. Але вони спробують. Зрештою, все нове на старті виглядає безглуздо.

Олена Бабак, міністр розвитку громад і територій, 49 років

Олена Бабак zn.ua

29 серпня президент Володимир Зеленський з трибуни парламенту в перший раз чітко вимовив магічне слово "децентралізація" і дав зрозуміти, що його команда збирається продовжити реформу. В цей же день в Україні зник, як функція, віце-прем'єр з регіональної політики разом з уже звичним до нього додатком у вигляді "Мінрегіонбуду", але з'явилася опція з ємною функціональною назвою: Міністерство розвитку громад і територій України. А також його глава – Альона Бабак, землячка президента, народний депутат восьмого скликання від партії "Самопоміч", а тепер міністр від партії "Слуга народу".

Скажемо більше, Олена Валеріївна стала людиною, яка повинна допомогти президенту виконати принципово важливу для нової владної команди завдання. І не просто тому, що "папереднікі" залишили "слугам" у спадок глибоко розгорнуту на всю країну реформу, яку просто так не перескочиш. Уб'єшся. А тому, щоб дійти до своєї точки неповернення, Зеленському потрібна влада на місцях. І вже в цьому році. І бажано в рамках чергових виборів з п'ятирічною гарантією. Тому TRANSITION BOOK віце-прем'єра Зубко з докладним планом продовження децентралізації, а також відчайдушні спроби лобістів-децентралізаторов пояснити молодій команді важливість того, що відбувається в країні в розрізі цієї горизонтальної реформи, виявилися вельми до речі. Конфлікту інтересів немає. Поки що.

Тепер про главу нового міністерства і її суто тактичну роль у майбутній децентралізації всієї країни. Тому як Альона Бабак ніякого стратегічного і професійного ставлення до цієї складної теми не має. Вона не з пулу експертів та політиків, які розробили і впроваджують децентралізацію. Однак професійний бекграунд нового міністра все-таки дозволяє сказати, що у неї є свій погляд на розвиток громад та територій в Україні. У професійному багажі викладача іноземних мов, а також магістра за спеціальністю "Бізнес-адміністрування" та спеціалізації "Фінанси" Олд Домініон Університету (штат Вірджинія, США) досить історій, що стосуються розвитку сфери ЖКГ.

Так, в кінці 90-х Олена Бабак працювала аналітиком і координатором проектів міжнародної допомоги по реструктуризації підприємств житлово-комунального господарства та реструктуризації соціального сектору в консалтинговій компанії ПАДКО. У 2004-му стала членом правління і співзасновником Всеукраїнської благодійної організації "Інститут місцевого розвитку". Міністр – автор понад 30 наукових праць з питань реформування житлово-комунального господарства та регулювання діяльності суб'єктів природних монополій.

У 2007 – 2013 рр. працювала в Комітеті економічних реформ при президенті України, була членом численних робочих груп і комітетів з питань реформування житлово-комунального господарства. У 2014 р Альона Бабак стала народним депутатом України восьмого скликання від партії "Самопоміч". Протягом скликання обіймала посаду заступника голови комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства. Новий міністр брала участь в розробці закону про ЖКГ, в підготовці ще десятків профільних законопроектів. Досить активно виступала з парламентської трибуни і користувалася інструментом депутатських запитів. Її характеризують як комунікабельного, активного, організованого професіонала.

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Все це, безсумнівно, плюси Бабак. Тому як ЖКГ залишається у віданні нового міністерства, а наша героїня тут – як риба у воді. Правда, її опонентів давно не покидає відчуття, що Олена Валеріївна у своїх реформаторських дослідженнях все-таки запливла не туди. Новий міністр живе в світі ринкових ілюзій, які переносити автоматом на нашу дійсність вкрай небезпечно. Приймати такий закон про ЖКГ і автоматично перекладати відповідальність за старий аварійно-небезпечний житловий фонд виключно на потенційних членів ОСББ – велика помилка. Двадцять років йде цей серіал, а потенційні члени – українські громадяни – якось не дуже добре самоорганізовуються. Тим часом будинки продовжують руйнуватися, балкони падати. І швидкість цих необоротних процесів збільшується. А все тому, що без реальної державної цільової програми підтримки та реформування житлово-комунального господарства будь-які починання – блеф.

Однак, за нашою інформацією, в період виборчої компанії Олена Бабак неодноразово перетиналася зі своїм земляком, майбутнім президентом Зеленським і зуміла намалювати йому "красиву капіталістичну картинку реформи ЖКГ на основі усвідомленої участі в ній громадян". В її оточенні говорять, правда, що сама Олена Валеріївна вже і не сильно рвалася на цю високу посаду. Але президент встиг повірити в її магічні ринково-грантові можливості. І тепер міністру доведеться вийти зі світу можливих ілюзій (а може і навпаки, креативу і успіху), і не на словах, а на ділі змінювати нашу реальність і ментальність. І вже на практиці перевірити життєздатність своїх житлово-комунальних проектів. При цьому паралельно Бабак доведеться тримати в руках пульт управління ключовою для країни реформи – децентралізації.

Володимир Бородянський, міністр з питань гуманітарної політики, 45 років

Володимир Бородянський zn.ua

Як керівник Міністерства гуманітарної політики України Володимир Бородянський фігура як очікувана, так і контраверсійна. Очікуваність пов'язана з тим, що ще в липні він був призначений радником президента України Володимира Зеленського з гуманітарних питань. І Бородянський (в тому числі) активно розробляв концепцію злиття декількох гуманітарних напрямків "під одним дахом": культура, справи молоді та спорту, інформполітика. Стало бути, нинішня посада міністра з питань гуманітарної політики передбачає такі собі якості "надлюдини" – треба буде ефективно впроваджуватися, вирішувати досить різні проблеми в досить різних і відповідальних "вогнищах" гуманітаризму. Треба буде встигати і на спортивні заходи, і на засідання Кабміну, і на культурні акції в філармонії чи оперному театрі (посада це передбачає).

Як відомо, Володимир Володимирович – один з найуспішніших менеджерів в нашій телевізійній сфері. Багато в чому завдяки його зусиллям і таланту канал СТБ став одним з лідерів телевізійного ринку України, а безліч нових форматів, впроваджених на цей ринок завдяки Бородянському, стали справжніми хітами і рейтинговими бомбами: "Україна має талант", "Х-фактор", "Танцюють всі "," Холостяк "і багато іншого.

Бородянський народився на Львівщині, у Новому Роздолі. Його кар'єра – це успішне навчання в Київському Національному економічному університеті, потім робота комерційним директором в одній з наймасовіших газет, потім діяльність в Альфа-Банку в якості керівника відділу з управління медіа-активами.

З 2004 року – його зоряний час на СТБ в якості голови правління. Згодом очолив медіахолдинг Віктора Пінчука StarLightMedia. В.Бородянський двічі отримував премію "Телетріумф" за свої досягнення в українському телебізнесі. І тому не дивно, що президент Зеленський вибрав в якості радника близького по духу і професійними якостями людини: управління та конвертація емоцій мас – їх коник. Але міністр – це про сенси. Втім, як і президент.

Природно, особистість Володимира Бородянського як керівника гуманітарної сфери в культурних колах сприймається часом складно, часом – неоднозначно, з побоюванням. Побоювання пов'язані в першу чергу з тим, що стовповою дорогою нового відомства стане системне маневрування на колії масової культури і кінобізнесу, як би на шкоду культурі традиційної, національної. Мовляв, те, що йому близько, тим він і буде займатися, те і буде лобіювати. Але хіба національне не може бути сучасним? Тим часом в оточенні пана Бородянського стверджують зворотнє. Мовляв, він людина, яка системно відстежує сучасні культурні процеси, цікавиться сучасним театром, музикою. Саме Бородянський активно допомагав становленню деяких театральних проектів Раду Поклітару та Наталії Ворожбит. Уже зараз в надрах старого, згасаючого Мінкульту діють спеціальні групи по "мозковому штурму" у різних галузях культури, залучаючи в ці групи менеджерів, теоретиків і практиків.

Спорт для Бородянського тема досить нова. У ній він діятиме надто обережно, хоча сфера потребує радикальних змін. Якщо Україна – цивілізована країна, то спорт в ній повинен знову стати масовим. Необхідна жорстка ревізія використання державних коштів і пошук нових джерел фінансування для розвитку інфраструктури: нових залів, полів, спортмайданчиків, басейнів, ковзанок. Всі "велосипеди" на цей рахунок у світі винайдено. І один з них – відрахування від лотереї. І в цьому питанні доведеться домовлятися або воювати з Ігорем Коломойським, який вже накинули оком на цей бізнес.

Звичайно ж, серйозна проблема, з якою зіткнеться пан Бородянський, – неможливість клонувати свою особистість одночасно на різні ділянки і різні фронти... Медіа, пропаганда, спорт, молодь, народні промисли, зруйновані історичні замки, прем'єри в національних театрах .. Тому серйозну роль в цих маневрах будуть грати "люди Бородянського", тобто заступники і куратори, відповідальні за той чи інший напрямок. За інсайдерськими даними, театральний напрямок в команді Бородянського може курирувати менеджер Андрій Палатний, соратник Влада Троїцького по Гогольfest. Про решту кураторів і соратників повідомимо пізніше.

Дмитро Дубілет, міністр Кабінету міністрів, 34 роки

Дмитро Дубілет zn.ua

Без "людину Коломойського" в новому Кабміні не обійшлося. І виявилася ця людина на перехресті всіх доріг і напрямків – на посаді міністра Кабінету міністрів. Позиція вигідна, міністр без портфеля, як правило, не публічний (хоча які вже тепер правила?), зате відповідальний за організацію роботи не тільки уряду, але і віце-прем'єрів, в курсі всіх рішень, які готує і приймає КМУ, і може на будь-якому етапі їх підготовки втрутитися в процес. Ідеальний агент, але як не можна заперечувати зв'язок Дубілета з Коломойським, так і не варто забувати, що у Дмитра Олександровича є своя історія відносин з Андрієм Богданом і Олексієм Гончаруком. Саме Дубілет познайомив цих двох. Та й рішення піти в уряд, за словами самого Дубілета, було для нього несподіваним, – ще місяць тому він планував переїжджати до Лондона, щоб розвивати там свій проект Koto. Тобто не можна однозначно стверджувати, що призначення Дубілета – це план Коломойського.

Але й не варто забувати, що 34-річний Дмитро Дубілет працював у Приватбанку IT-директором, а його батько протягом майже 20 років був головою правління цього банку. Чи не знати, не розуміти, не брати участі, а згодом не виправдовувати того, що відбувалося в банку Дмитро не міг. Він "свій" змалечку. І тепер отримав доступ до всіх проектів і документів, які повинні пройти через Кабмін або пропасти в ньому назавжди.

Закінчив Дубілет міжнародні відносини в КНУ ім. Тараса Шевченка і Лондонську бізнес-школу. Також навчався в США і Німеччині. Керував проектами в MasterCard. Потім перейшов працювати в банк до батька і там розвивав IT-напрямок. Розвивав успішно, створивши масу креативних рішень, і істотно вплинув на розвиток не тільки Приватбанку, але і всього українського банківського сектора, постійно підвищуючи планку для конкурентів. Втім, у генія Дубілета є і темна сторона. У матеріалах розслідування Kroll про розкрадання в Приватбанку, а також в матеріалах позову банку проти колишніх акціонерів, поданого в США, стверджується, що для виведення з банку грошей з метою їх відмивання та подальшої легалізації був створений спеціальний IT-алгоритм, щоб множинні перекази з рахунків на рахунки проходили максимально швидко, а "слід грошей" було складніше вловити. Важко повірити, що цей алгоритм створювався без участі Дмитра Дубілета.

Ці таланти "темної сторони" можуть стати в нагоді, якщо Дубілета підключать до проекту "держава в смартфоні". Теоретично його повинен розвивати Михайло Федоров, новий міністр цифровий трансформації, але SMM-щик Федоров такий проект функціонально не потягне і може звалити на себе лише його просування в маси. Зате "державу в смартфоні" потягне Дубілет, а заодно і вже почала підготовку проекту Industrial Innovation Group, що складається з компаній і керівників, які раніше входили за часів Януковича корупційними схемами консорціум ЄДАПС. Якщо вони спрацюються, буде біда. Ці хлопці прийшли заробляти на роялті, і треба буде дуже уважно стежити за їх руками.

Але навіть якщо цього не станеться, про користь Дубілета для держави говорити рано. Безумовно, документообіг в секретаріаті КМУ величезний, а його систему діловодства можна удосконалювати нескінченно. Але чи буде цікавий цей проект Дмитру, якого знайомі з ним люди описують як "дуже креативного, але вкрай несистемного"?

З 2015 року Дубілет займався розвитком порталу державних послуг iGov, який теоретично повинен надавати громадянам електронні послуги, підвищуючи рівень сервісів держави. За фактом портал швидше нагадує перелік інструкцій: які довідки потрібні, де їх взяти, куди віднести. Тобто щось ви дійсно можете оформити онлайн, але у великій кількості випадків нести треба руками, а йти ногами. Щоб було інакше, треба було виконати колосальну роботу по внесенню багатьох змін в різні нормативні акти і спрощення регуляцій. Копітка і невдячна праця. Просуванням порталу iGov в маси теж займаються абияк, якщо ознайомитися з дуже скромною статистикою надання послуг через портал. Очевидно, що комерційному проекту Monobank (банк без відділень, що працює за ліцензією Universal Bank) Дубілет приділяв набагато більше уваги і сил, ніж державним послугам. І як би не засумував він в СКМУ, де креативу дуже мало, зате бюрократії – через край.

Андрій Загороднюк, міністр оборони, 41 рік

Андрій Загороднюк zn.ua

"Якби мене призначали міністром, я б з сьомої ранку, в шапці і бутербродами від мами, стояв під Кабміном", – пожартував один великий чиновник. Але, на щастя, запізнився Андрій Загороднюк, вже оголошеного спікером кандидата на пост міністра оборони, якого так відчайдушно намагався вивідати в залі президент України, все-таки знайшли. Після перерви. Але перш ніж позначити три основні пріоритети нового міністра оборони, які він презентував депутатам, варто зупинитися на його компетенції. Професійній і людській.

Андрій Загороднюк, випускник Київського національного університету ім. Т.Шевченка, університету Уарвік і Оксфорду, відмінно орієнтується в фінансах, офшорах і праві. Він відносить себе до "спадкових нафтовиків". Його батько, Павло Загороднюк, – відома людина в нафтовидобувній сфері, засновник і керівник ряду підприємств (у тому числі і групи "Надра"), в липні 2019 року став одним з новопризначених директорів Наглядової ради в "Укрнафті", де в даний момент, за твердженнями деяких ЗМІ, представляє інтереси Ігоря Коломойського. До цього консультував уряди Тимошенко і Азарова.

Безумовно, авторитет, зв'язку та гнучкість батька зіграли певну роль в розкритті підприємницького потенціалу майбутнього міністра оборони. Але аж ніяк не вирішуваного. Тому як Андрій Загороднюк, до цього досить довго попрацював в різних компаніях галузі, в результаті зміг не тільки відкрити власний бізнес – компанію "Діскавері – бурове обладнання (Україна)", але і стати з часом ключовим гравцем на ринку створення бурових установок. Всього один, але зате який факт: серед партнерів компанії значиться і British Petroleum. Правда, недоброзичливці тут же згадають про британських офшорах Загороднюка, де зареєстровані "дочки" "Діскавері – бурова обладнання (Україна)".

Проте, знають Андрія Загороднюка люди, незалежні в оцінках, але близькі до ринку, стверджують, що він "давно далекий від батька, з бізнесом справляється сам, і якщо про нього щось сьогодні говорити, то тільки хороше". У сформованому позитивному образі нового міністра оборони грає свою роль і та обставина, що в 2014 році Андрій Загороднюк став волонтером і довго допомагав армії. Якийсь час очолював Раду волонтерів при Міністерстві оборони, а потім був "легалізований" в статусі глави Офісу реформ при МОУ, відкритого на кошти зарубіжного гранту.

До новообраного президента його привели Арахамія і Гусєв (нині губернатор Херсонської області) - брати по волонтерського цеху. Вже після обрання нового президента Андрій Загороднюк став позаштатним радником Володимира Зеленського, а також членом наглядової ради державного концерну "Укроборонпром". Що з усього перерахованого вище стало вирішальним фактором для президента, який зробив під час війни ключову ставку на людину від війни дуже далекої, ми можемо тільки гадати. З одного боку, можна постаратися прислухатися до тих, хто вважає, що хвилюватися взагалі не варто. Тому як армією керує начальник Генштабу. І тут у нас все ОК. Ну, а стратегія і розробка політики – як раз те, в чому сильний новий міністр оборони.

А можна прислухатися і до самого нового міністра, який, виступаючи перед депутатами, зумів в три пункти укласти всю свою програму. В результаті вийшов такий собі не надто виразний образ держави, яка раптом повернулася обличчям до військовослужбовця, оперативно "переодяглася" його за стандартами НАТО, пообіцяла не красти і на цих залізобетонних підставах попросило залишитися служити. При цьому так і не уточнивши – навіщо? Невоююча армія в момент війни розкладається і деградує структурно. Психологічно і мотиваційно, перш за все. І формувати політику і стратегію новому міністру оборони, схоже, доведеться саме з цієї точки. З неї ж доведеться дивитися в очі і офіцеру, і пересічному. Які поки ставляться до неофіту зі скепсисом понюхати пороху. Андрій Загороднюк у фіналі свого виступу висловив, на наш погляд, важливу думку про те, що міністр оборони повинен формувати не тільки політику і стратегію для армії, але і для країни в цілому. Повинен відповісти на питання: як зробити життя людей спокійним?

А по суті – пояснити, як закінчити війну. І ключове тут – як? Нова владна команда, як і стара, уникає прямої відповіді. Перманентне дрейфування від мінського формату до нормандського, вбрані навіть у найгостріші заяви або м'які телефонні дзвінки, не визначає головного: ми, в результаті, "обіймаємо" окуповані території і приймаємо на всіх московських умовах – або категорично "відрізаємо"? Або воюємо? Звісно з цим рішенням веде нас у прірву. Але чи відчувають це новий міністр оборони і той, хто запропонував його призначити?

Оксана Коляда, міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і ВПЛ, 38 років

Оксана Коляда zn.ua

Більш публічнийї полковник запасу, учасниця бойових дій з позивним "Скай" стала в минулому році в якості співорганізатора першого форуму ветеранів-волонтерів "Там, де ми, - там Україна". На форумі обговорювалися питання створення Мінвет – ідея Олександра Третьякова, яку Петро Порошенко використовував як політичний хід. Саме в його команді в березні 2019-го Оксана Коляда зайшла в нове міністерство і, треба віддати належне, останні кілька місяців старанно працювала над його створенням.

На форумі цього року багато активних ветеранів висловлювали невдоволення тим, що екс-президент фактично приватизував тему патріотизму і захисників. Тому нового президента зустріли непогано. У відповідь Зеленський пообіцяв, що Мінвет, про скасування якого багато говорилося останнім часом, залишиться, і запропонував ветеранській спільноті самостійно подати кандидатуру нового міністра, так як І.Фріз була обрана депутатом ВР.

28 серпня Рада ветеранів України звернувся до президента з офіційною пропозицією одноголосно схваленої кандидатури Оксани Коляди. Тому що вона, "по-перше, стояла біля витоків новонародженого міністерства і добре знає суть процесів, які там ще йдуть. По-друге, це рішучий і конструктивний офіцер з бойовим досвідом, вміє працювати на результат. І, по-третє, вона дуже добре розуміє важливість зв'язку з ветеранським співтовариством і вміє до нього прислухатися ".

Уродженка Волочиська Хмельницької області закінчила Львівський інститут внутрішніх справ за спеціальністю "правознавство" в 2002 р У 2007-му отримала диплом магістра права. З 2003 по 2015 рр. служила в МВС. У 2015 – 2017 рр. була начальником управління комунікації і преси Міноборони. У 2016 – 2017 рр. розробила спеціальні курси для журналістів, які працюють в зоні АТО і почала процес створення регіональних військових прес-центрів (Авдіївка, Сєвєродонецьк). Під час загострення бойових дій в Авдіївці в січні 2017 го Оксана Коляда створила повноцінний прес-центр, координувала роботу українських та іноземних журналістів, організовувала прямі включення і працювала безпосередньо на передовій (ПромКом, Зеніт, Бутівка). Протягом трьох місяців 2017-го була заступником командувача АТО.

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У 2018-му Коляда стала одним із співорганізаторів Міжнародної конференції "VETS: світові практики інтеграції ветеранів до мирного життя" і брала участь у відборі "Нові лідери" зі своїм проектом "Будинок ветерана", зайнявши 11-у позицію серед кращих проектів. В кінці 2018-го проект "Будинок ветерана" був успішно реалізований без жодної копійки державних коштів.

Заміжня. Ростить двох синів.

Однак з ранку в день призначення стало відомо про те, що командою Зеленського було прийнято рішення об'єднати функції Мінвет з МінВОТ, додавши до цього відповідальність за ВПЛ.

Ветерани виступають категорично проти такого об'єднання, вважаючи різними стратегічні завдання кожного з напрямків, тепер об'єднаних під одним дахом. "Уже вкотре нам знову демонструють хронічне нерозуміння контекстів і елементарну некомпетентність в питаннях ветеранського спільноти, – йдеться в офіційній заяві Ради ветеранів України. – Дійсно, згідно з європейським підходом, "потерпілі від війни" – це загальна категорія населення, яка включає в себе як переселенців, так і поранених, осіб з інвалідністю, які постраждали від мін і т.д. Але цей підхід працює тільки для локальних конфліктів, які вже завершені.

Ветеранський співтовариство – НЕ соціальщики в пошуках пільг. Це люди, з якими держава уклала договір, – вони захищають її, а держава піклується про них. Саме за дотриманням цього договору має стежити і доповнювати його Мінвет...

... Додавання міністерству невластивих функцій, особливо з огляду на, що ВПЛ у нас рівно в п'ять разів більше, ніж учасників бойових дій, є спотворенням його функцій як формувача державної політики".

Нові завдання "гібридного" міністерства – бути лобістом на рівні уряду і суб'єктом законодавчої ініціативи з питань ветеранів, вирішувати питання ВПЛ і формувати поки неіснуючу політику щодо окупованих територій – дійсно здаються малосумісними і майже нездійсненними. Крім того, можуть спровокувати конфлікти за ресурси, бюджет одного міністерства.

Хоча ідеологічно в такому об'єднанні питань війни і миру, можливо, є сенс. Принаймні президент Зеленський, схоже, абсолютно серйозно намірився повернути окуповані території до складу України, створивши для цього Міжнародний фонд по відновленню інфраструктури та економіки Донбасу.

До сих пір Мінвет, по суті, був невеличким аматорським клубом, який ще не встиг встати на ноги, до того ж так і не отримав ресурсів. Об'єднання двох міністерств в одне – величезна бюрократична біль, яка створить масу складнощів, і зіб'є темп всіх запланованих Мінветом починань мінімум на півроку. Так що новому міністру Оксані Коляде вже сьогодні доведеться відповісти собі на питання: чи в змозі вона займатися таким масивом складних завдань або хоча б контролювати корупцію?

Владислав Криклій, міністр інфраструктури, 32 роки

Владислав Криклій zn.ua

В уряді Олексія Гончарука пост міністра інфраструктури зайняв 32-річний уродженець Києва Владислав Артурович Криклій. У 2009 році майбутній член Кабміну отримав ступінь магістра економічних наук Київського національного університету ім. Т.Шевченка, а в 2015-му – ступінь кандидата економічних наук.

Свій кар'єрний шлях розпочав з відділу по роботі з цінними паперами на фондовому ринку в КБ "Інтербанк", яким до зміни власників керував його батько, Артур Криклій. Також кілька років Владислав був співробітником департаменту корпоративних фінансів в компанії "Аструм інвестиційний менеджмент", а потім директором "Кіно-театру". Відомо, що він розвивав платформу продажу квитків Tickets.ua.

У 2014-му молодий економіст став радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з питань впровадження інформаційних технологій, і вже в наступному році глава МВС призначив його заступником начальника ДАІ – Криклій займався ліквідацією Державтоінспекції.

Восени 2015 року майбутній міністр став начальником Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ, де він займався реформою центрів, розвитком сфери електронних послуг. Криклій також був головою робочої групи по впровадженню багатостраждальної автоматичної фото- і відеофіксації порушень ПДР. За словами самого чиновника, цю систему протестували і технічно до запуску готові, але для її роботи в "бойовому режимі" ще необхідно завершити юридичне обгрунтування.

В інтерв'ю "Гордону" майбутній міністр розповідав, що працювати в МРЕВ йому запропонувала перший заступник міністра внутрішніх справ Ека Згуладзе. Серед досягнень своєї роботи в МВС Криклій називає: введення нових процедур реєстрації, екзаменації, відкриття більш 100 сервісних центрів нового зразка, запуск електронного кабінету водія і т.д. В цілому оцінює діяльність своєї команди на чотири з плюсом.

Тепер же замість роботи в правоохоронних органах Владислав Криклій, що пройшов в Раду за списками "Слуги народу" під 12-м номером, хоче реалізувати "потенціал України в частині інфраструктури". Він називає одним зі своїх пріоритетів будівництво якісних, зокрема бетонних доріг і їх своєчасний ремонт.

Також він виступає за екстрене прийняття закону про габаритно-вагових комплексах, які зможуть автоматично фіксувати перевантаження і проїзд без дозволу, а також за можливе введення незалежного інженера для контролю якості дорожнього полотна.

Як повідомлялося, Криклія спочатку називали одним з головних претендентів на голову комітету з питань транспорту та інфраструктури. Однак пізніше з'ясувалося, що 32-річний чиновник претендує на посаду солідніше.

Новоспечений глава Мінінфраструктури також відомий в медійному просторі тим, що фігурував в антикорупційних розслідуваннях. У 2017 році журналісти Bihus.info повідомляли про те, що він задекларував Mercedes S500 (2008 р.в.), вказавши ціну 149 тисяч гривень (19 тисяч доларів), хоча ринкова вартість 22 – 25 тисяч доларів. Власником авто Криклій став до держслужби. Він заявляв про те, що ціна не занижена і Mercedes він не купував, а отримав від товариша в рахунок виплати валютного боргу. Таку цифру в декларації, за словами Криклій, він зазначив відповідно до довідки-рахунку.

Крім цього, журналісти Харківського антикорупційного центру після аналізу декларації Криклій за 2016 рік заявляли про те, що раніше він придбав чотирикімнатну квартиру площею 120 кв. м в київській новобудові за заниженою вартістю.

А за даними руху "ЧЕСНО", ще коли майбутній міністр працював в правоохоронних органах, ГФС запідозрила компанію "Вебікс", в якій він був бенефіціаром, в незаконній діяльності в якості конвертаційних центрів. Було відкрито провадження за фактом фіктивного підприємництва та сприяння в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Згідно з даними YouControl, Криклій вийшов зі складу засновників фірми влітку 2016 року. Сам він каже, що справами фірми не цікавився.

Дмитро Кулеба, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, 38 років

Дмитро Кулеба zn.ua

Призначення Дмитра Кулеби на посаду віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в складі нового уряду – безумовно, хороша новина. По-перше, завдяки репутації Кулеби: як дипломат, комунікатор і фахівець з європейських питань він однозначно користується повагою. По-друге, тому що була збережена сама посада віце-прем'єра: ще в середині літа ходили чутки, що все віце-прем'єрські портфелі ліквідують. Але два все ж залишили, в тому числі – з питань європейської і євроатлантичної інтеграції, який в попередньому уряді отримала Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Дмитро Кулеба – кар'єрний дипломат, в Міністерстві закордонних справ працював з 2004 року (з перервою в 2012 – 2014 рр.). Повернувшись в МЗС в 2014-му, зайняв посаду посла з особливих доручень з питань стратегічних комунікацій. Комунікації – дійсно сильна сторона Кулеби. Він не тільки розвивав цей напрям в системі МЗС, а й проводив "роз'яснювальну роботу" з питань міжнародної політики на своїй сторінці в Фейсбуці. Він – один з найвідоміших публічних дипломатів країни (зараз його сторінка в ФБ налічує понад 20 тис. Фоловерів).

Незважаючи на невластиву дипломатам відвертість і часом навіть критичність його публічних повідомлень про дії будь-яких стейкхолдерів, і популярність, і дипломатична кар'єра Кулеби тільки росла: у 2016-му він був призначений на посаду постійного представника України при Раді Європи, а в новому уряді отримав ще більш високе призначення.

При цьому Кулеба, цілком в європейському дусі, встиг поєднати дипломатичну роботу з літературною діяльністю. За останній рік він видав книгу в жанрі нон-фікшн "Війна за реальність. Як перемагати в світі фейків, правд і спільнот", а також, що в контексті його нової посади навіть більш важливо, виклав своє бачення майбутнього Європи і місця України в ній в збірнику "Нова Європа".

Новини Дипломат Кулеба написав книгу про комунікацію та інформаційну самооборону

На дипломатичних посадах останніх років Кулеба проходив бойове хрещення в декількох історичних для України кампаніях – під час референдуму в Нідерландах щодо Угоди про асоціацію з Україною і в Парламентській асамблеї Ради Європи, де пройшло кілька раундів "боїв" навколо повернення Росії в ПАРЄ після того, як російська делегація відкликала свою участь в Асамблеї, відреагувавши на резолюції і обмежувальні заходи, прийняті ПАРЄ у відповідь на російську агресію в Україні.

Незважаючи на те, що обидві кампанії закінчилися для України тактичним неуспіхом, робота Дмитра Кулеби отримала високі оцінки в професійних дипломатичних та експертних колах. Зокрема, як мінімум без його координаційної, комунікаційної та кулуарної роботи ПАРЄ піддалася б тиску Росії і дружніх їй країн набагато раніше. Крім того, завдяки досвіду роботи в Страсбурзі новий віце-прем'єр має розвинену мережу відносин з європейськими дипломатичними колами.

Очевидно, що на новій посаді Кулебу очікують нові виклики. Йдеться як про функціональні перешкоди, які і раніше заважали роботі віце-прем'єра (відсутність в урядовому офісі права законодавчої ініціативи, а також права вето при розгляді урядом проектів нормативно-правових актів, що суперечать Угоді про асоціацію та євроатлантичної інтеграції України), так і про збереження вектора європейської та євроатлантичної інтеграції в порядку денному уряду в цілому.

Не секрет, що нова влада не сприймає європейську та євроатлантичну інтеграцію як центральний вектор розвитку країни, – інакше важко пояснити, чому посаду профільного віце-прем'єра взагалі опинялася під загрозою ліквідації, а також чому виникли труднощі з наповненням складу парламентського комітету з питань євроінтеграції. Тому викликом для Кулеби буде зберігати інтеграцію України в ЄС і НАТО не тільки в практичній – як, скажімо, перегляд економічної частини Угоди про асоціацію, впровадження стандартів НАТО в ЗСУ і т.д., – але і в стратегічній площині.

Денис Малюська, міністр юстиції, 37 років

Денис малюська zn.ua

До парламенту Денис Малюська пройшов під 21 номером від "Слуги народу". Малюська закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Університет Лондона; в обох навчальних закладах отримав юридичну освіту. У 2000 – 2010 роках працював в юридичних фірмах і адвокатському об'єднанні. Профіль Малюськи – регулювання підприємницької діяльності, суперечок і банкрутства.

З 2010-го і аж до рішення піти в народні депутати малюська працював юридичним радником з розвитку приватного сектору Світового банку. На цій посаді надавав технічну підтримку урядам України і країн Центральної Азії. Згодом його обрали заступником голови правління Офісу ефективного регулювання (BRDO / World Bank Group) – неурядового аналітичного центру, який тоді очолював Олексій Гончарук.

Після призначення Гончарука заступником глави ОП з економічних питань (за рекомендацією керівника Офісу президента Андрія Богдана), Малюська став його радником. На Банковій майбутній міністр займався земельними питаннями, зокрема активно коментував відкриття ринку землі, намічене на 2020 рік, називаючи його ключовим фактором розвитку економіки. Безумовно, це і стане одним з ключових пріоритетів Малюськи на посаді міністра.

Денис Малюська вважає хаотичність українських реформ серйозною проблемою. У статті для ZN.UA він вказав, що Україні не варто наслідувати інших, натомість запропонував орієнтуватися на "тих, хто ефективніше них" - Google, Apple, Amazon і т.д. в контексті застосування технології дизайн-мислення або ж просто експериментування. Юрист не вірить в класичний інститут дерегуляції ринків: на його думку, він помер ще 10 років тому. Він також називає земельну реформу ключовим фактором швидкого зростання української економіки, проте вказує на необхідність проведення жорсткої антирейдерської політики.

Одним з питань, які Малюсьці потрібно буде вирішити на посту міністра, є підвищення інвестиційної привабливості України. Іноземні партнери регулярно і обґрунтовано скаржаться на законодавчі та юридичні проблеми в Україні. Щоб досягти амбітної мети нового технократичного уряду – зростання ВВП на рівні 5 – 7%, – потрібно розібратися з цими скаргами. Як і з відкриттям ринку землі, про що сказано вище, – за прогнозами Світового банку, зняття мораторію на продаж землі сприятиме зростанню ВВП щонайменше на 2% щорічно.

Але головне завдання новоспеченого міністра – руйнування схем і рейдерства, які глибоко вкоренилися в Мін'юсті. Спрогнозувати успішність Малюськи на цьому терені важко. Але очевидно, що якщо він дійсно впритул цим займеться, то наживе собі чимало ворогів, в тому числі і в Офісі президента.

Оксана Маркарова, міністр фінансів, 42 роки

Оксана Маркарова zn.ua

Оксана Маркарова молода і неймовірно працездатна. Вона прийшла до Мінфіну з Наталкою Яресько та керувала апаратом міністерства в період прем'єрства Яценюка. У Кабміні Гройсмана Маркарова спочатку була першим заступником міністра фінансів, потім в.о. міністра і, нарешті, з 22 листопада 2018 го – міністром.

Маркарова – людина, яка, маючи мету, готова докласти максимум зусиль для її досягнення. Вона випустилася з Києво-Могилянської академії з дипломом магістра екології, вже розуміючи, що, як і багато інших, не влучила з вибором професії. Тому, будучи ще студенткою, вона почала працювати в американському фонді прямих інвестицій Western NIS Enterprise Fund, відразу після закінчення навчання на рік поїхала до Вашингтона на стажування у Світовому банку, а потім отримала ступінь магістра в сфері міжнародних публічних фінансів і торгівлі в Університеті Індіани. До приходу на держслужбу десять років очолювала інвестиційну групу ITT, і треба відзначити, що після відходу Маркарової ITT втратила колишні блиск і лиск. Мінфін, правда, поки що теж не засяяв, але однозначні поліпшення в його роботі після приходу Маркарової очевидні.

Причому очолила вона відомство в один з найскладніших періодів. Україна входила в смугу пікових виплат за зовнішніми боргами, відносини з МВФ відчутно охолонули, бюджет поточного року виконувався зі скрипом, – практично всі витрати, крім соціальних, були заморожені, а робота над проектом наступного держбюджету ось-ось повинна була увійти в активну стадію. Злі язики тоді шепотіли, що місяць-другий, і Оксана Сергіївна, яка мріяла стати міністром, міцно пошкодує про те, що мрія збулася. Навіть якщо і був такий момент, виду Маркарова почнуть акредитувати.

Борги України віддає зразково-показово, дефіцит бюджету компенсується, держбюджет на наступний рік був представлений парламенту вчасно, прийнятий швидко, а головне, був дуже консервативним, реалістичним і стриманим. І щоб документ вийшов саме таким, Маркарова при його підготовці мала дуже багатьом і дуже переконливо відмовляти. А це, мабуть, кращу якість, яке повинно бути у міністра фінансів, по крайній мірі, поки Мінфін залишається міністерством бухгалтерії.

При Маркаровій в момент, коли участь України в програмі МВФ було під питанням, Мінфін примудрився залучити на зовнішніх ринках мільярд доларів, і це було найдешевше проживання за кілька останніх років. Крім того, Маркарова ініціювала ряд дійсно важливих для країни змін – реформу корпоративного управління і трансформації в секторі держбанків, запровадження середньострокового бюджетного планування, чергову спробу реформувати митну і податкову служби. Звичайно, до Мінфіну завжди будуть питання, наприклад, чи доходять до регіонів гроші в цілості чи частина відбивається від стінки назад? Але в цілому Маркарова – хороший міністр-виконавець. Правда, не найкращий міністр-реформатор.

Західна освіта безслідно не проходить, Оксана Сергіївна з великим пієтетом ставиться до міжнародних фінансових організацій і чуйно прислухається до їхньої думки. Завжди консервативно, стримано і часто контрпродуктивно, бо навіть там, де саме час зробити стрибок, міжнародні фінансові організації вважають за краще пересуватися поповзом, щоб ненароком не підвернути ногу. Тому, на жаль прихильників податку на виведений капітал, очікувати від Маркарової радикальних реформ не варто, - ні ризикувати, ні йти на конфлікт з МФО вона точно не буде.

Тимофій Милованов, міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства, 44 роки

Тимофій Милованов zn.ua

Тимофій Милованов, почесний президент Київської школи економіки (КШЕ), професор Пітсбурзькому університету, заступник голови Ради НБУ.

Міністром фактично двох вчорашніх міністерств (Мінекономрозвитку і МінАПК) став економіст зі світовим ім'ям, високооплачуваний лектор і відомий блогер. Більшу частину свого життя Милованов навчався (влітку 2004 р став доктором філософії з економіки) або займався викладацькою діяльністю в Німеччині і США.

З 2015 р він все частіше почав з'являтися у вітчизняних ЗМІ, зайнявся блогерством. Як тем для своїх блогів часто вибирав зміни в суспільстві, реформи в державі, в яких висловлював неординарні думки і навіть давав поради владі, разом з тим пророкуючи повну її зміну добре освіченою молоддю.

Став ще більше цікавий ЗМІ після того, як Київська школа економіки, яку він очолює, провела навчання представників партії "Слуги народу" в Трускавці.

Міністр знаходиться в дружніх відносинах з лідером партії "Голос" Святославом Вакарчуком і головою РНБО Олександром Данилюком. Безумовно сказати, що він чиясь людина, складно. Можна лише констатувати, що до Ради НБУ він потрапив при президенті Порошенку у 2016 році.

Відомо також, що Тимофій Милованов був серед учасників телепроекту "Нові лідери", запущеного в березні 2018 року в рамках медіа-групи StarLightMedia, що належить Віктору Пінчуку. Ще один важливий нюанс: за даними сайту "Укррудпром", Київська школа економіки заснована в 2006 році Консорціумом економічних досліджень та освіти і Фондом Віктора Пінчука (за даними "Укррудпрому", він фінансує КШЕ більш ніж на 70%).

До його сильних сторін слід віднести високий рівень освіти і хорошу теоретичну економічну підготовку. Сам себе він називає теоретиком, і як людина науки не має достатнього практичного досвіду управління. Тим більше буде непросто розібратися в практичних нюансах і організувати роботу фактично двох великих міністерств під одним дахом.

Новини Зеленський схвально відреагував на критику зовнішньої політики України

Добре, що у прем'єра, який закінчив МАУП, міністром економічного розвитку буде людина з мізками професора Пітсбурзькому університету, але потрібен ще й досвідчений менеджер в одній особі. Адже міністерство курує важку індустрію країни, українську оборонку, держрезерв, нарешті, а тепер ще й землю, і всі пов'язані з нею питання. І все це віддано в руки однієї людини, що не проходила стажування навіть просто в кріслі директора заводу. А адже працювати доведеться не в соціальних мережах, а з реальним сектором економіки, з промисловістю. Без реального сектора немає розвитку. У нас він помирає. Без промисловості, виробництва ми плем'я, а не держава.

Великим плюсом для займаної посади можна вважати, розуміння міністром того, що стандартні методи Заходу в Україні не працюють. Він вважає, що Україні не повинні нав'язувати свою думку, наприклад, Міжнародний валютний фонд або Світовий банк: "Вони будуть нав'язувати нам, як жити. Ми не повинні піддаватися цьому. Ми не повинні сподіватися на те, що Америка нас врятує. Нам потрібно вирішувати всім суспільством, як ми повинні жити. Оскільки методи, запропоновані нам західним світом, на пострадянському просторі не працюють, у нас немає країн, успішно інтегрованих в глобальну економіку і в глобальний світовий простір. Стандартні методи Заходу не працюють".

Міністр налаштований на незворотні реформи. Він упевнений, що саме інституційні реформи – зброя України: "Варто показати нашим зовнішнім і внутрішнім ворогам незворотність реформ, і тиск на нас зменшиться".

Тепер у громадян України буде можливість зрозуміти, наскільки теорія подружиться з практикою...

Анна Новосад, міністр освіти і науки, 29 років

Анна Новосад zn.ua

Представляючи новий склад Кабміну в парламенті, прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав про Анну Новосад: "Це людина, яка приїхала з Європи, щоб реформувати Міносвіти".

Темпи, з якими Анна Новосад зробила кар'єру, вражають. У 2011-му році вона отримала диплом бакалавра політології в НаУКМА, в 2013-му закінчила магістратуру в Нідерландах, в 2014-му прийшла в МОН, а в 2019-м сама стала міністром. Тобто всього років шість (якщо рахувати від магістратури) зайняв шлях від студентської лави до крісла головного чиновника в системі освіти і науки.

У МОН Анна Ігорівна зайшла разом з командою Сергія Квіта. Інна Совсун, тоді заступник міністра, запросила її на посаду помічниці. Пізніше Новосад очолила управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції. Для такої посади у неї був хороший бекграунд: вчилася в магістратурі Маастрихтського університету, де отримала ступінь магістра європейських студій, була стипендіатом Фонду Сороса. Крім того, під час навчання в магістратурі Анна Новосад стажувалася в аналітичних центрах Іспанії і Чехії, була учасником україно-канадської парламентської програми.

Коли міністром стала Лілія Гриневич, Анна Новосад зайняла посаду генерального директора директорату стратегічного планування та європейської інтеграції.

Анну Новосад вважають креатурою прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Головним плюсом нового керівника МОН називають європейську освіту і те, що вона ніколи не була замішана в плагіатних скандалах. Відзначають також її порядність і старанність.

Новини Гриневич офіційно передала владу новому міністру освіти

Якщо ж говорити про мінуси, то він один, але вагомий – це відсутність досвіду. Судячи з офіційної біографії, новий міністр ніде, крім міністерства, не працювала. Але ж їй дістанеться величезне господарство – садки, школи, вузи, наукові установи і так далі, і тому подібне. Зсередини все це працює трохи не так, як бачиться з міністерства. Доведеться приймати рішення, розуміти нюанси та підводні течії, бачити тенденції і розуміти перспективи в освіті і науці. Це величезна відповідальність.

"Мені відповідальність брати не страшно, за умови, що у мене буде хороша і сильна команда. Без команди, навіть якщо ти кращий в світі міністр, ти нічого не зробиш", – заявила Новосад в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Однак, навіть при найкращій команді, міністру все ж доведеться стати останньою інстанцією, яка приймає ключові рішення з важливих питань. І тут дуже важливий професіоналізм і досвід, інакше доведеться повністю покладатися на думку інших, значить, є ризик потрапити під вплив і стати об'єктом маніпуляцій.

Судячи з усього, Анна Новосад, як і Лілія Гриневич, сфокусується на освіті. Нова міністр пообіцяла (правда, поки в Фейсбук), що реформа школи буде пріоритетом уряду. А як же наука? Про неї Новосад згадала поки коротко: обіцяє працювати над зміною підходів в управлінні і фінансуванні вищої освіти і науки.

Тим часом, вчені дорікають МОН Лілії Гриневич в тому, що вона провалила інтеграцію в Європейський дослідницький простір. Що не виконані рекомендації Європейського аудиту наукової системи. Що реформа науки, передбачена законом про наукову і науково-технічну діяльність, не отримала рішучої підтримки. Що до сих пір не створені ефективні інструменти і умови для боротьби з плагіатом. Все це теж має стати пріоритетами нового уряду, якщо воно мислить стратегічно і розуміє роль науки в державі.

Міністерство освіти і науки – це основа основ усіх перетворень, саме тут знаходиться принтер нових людей та ідей. На такі посади, як керівник МОН, потрібно не призначати своїх, а кращих. Очевидно, що країні знайдеться не менше сотні людей, які на цьому місці були б доречніші і ефективніші, ніж Анна Новосад. Нові молоді особи – це добре, головне, щоб за ними не було старого тулубу.

Олексій Оржель, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища, 35 років

Олексій Оржель zn.ua

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель може виявитися як ефективним менеджером, так і просто фронтменом. А реально управляти підконтрольним з'єднанням двох міністерств буде в кращому випадку прем'єр Гончарук. Саме він запросив Оржель свого часу в якості експерта енергогалузі в Офіс ефективного регулювання (BRDO), який очолював з 2015-го. Він же рекомендував Оржеля на посаду глави об'єднаних міністерств.

Хоча в енергогалузі (і не тільки) подейкують, що за цією комбінацією варто Аваков, один з небагатьох перепризначених міністрів в новому уряді - глава МВС.

До призначення міністром Олексій Оржель керував сектором "Енергетика" BRDO і очолював Українську асоціацію відновлюваної енергетики. Звісно ж експертом енергетичної галузі, щедрим (до сих пор) на коментарі. Має право - працював у відділі НКРЕКУ не один рік під керівництвом дійсно професіоналів. Зокрема, заступник начальника відділу управління генеруючих підприємств. (В сприяння прийняттю енергорегулятором ціни на вугілля для ТЕС за формулою "Роттердам +" їх запідозрити: з 2014-го офіційно Оржель в приватному бізнесі.)

Саме цей відділ займався тарифами. Коли тоді ще майбутній депутат і представник Зеленського в Кабміні Андрій Герус, також з досвідом роботи в НКРЕКУ, наполягав на запровадження аукціонів з продажу, зокрема, "зеленої" електроенергії, Оржель був проти. І часто виходило, що на засіданнях і конференціях Оржель фактично говорив в унісон з ДТЕК Ахметова. Чи не злочин, але примітний факт, особливо в період роботи тепер уже міністра в "тарифному" відділі енергорегулятора.

Якщо ж уважно придивитися до очолюваної ОРЖЕЛЬ Української асоціації відновлюваної енергетики, нескладно помітити, що у асоціації чотири основних напрямки - сонячна, вітрова, біо- та гідрогенерація. Але захищав Оржель завищені тарифи тільки для сонячної та вітрогенерації. Причому до цього був помічений в ділових взаєминах з Ігорем Тинним. Розробляв систему тарифоутворення для сонячної енергетики, що дозволила втікача нині екс-віце-прем'єру Клюєву заробляти мінімум в п'ять разів більше інших генерацій на "зеленому" тарифі для сонячної енергетики.

Біоенергетики борються за своє місце під сонцем силами власної асоціації. Як і самостійно виживає більша гідрогенерація. (Для малих ГЕС цілком високий тариф.)

Можливо, тому, що в статуті асоціації ОРЖЕЛЬ серед засновників основні - виробники електроенергії "з сонця"? Та й очолив він її, мабуть, через статусності. Ближче до виборів.

Втім, відмовити представнику партії "Слуга народу" Олексію ОРЖЕЛЬ, який значився під номером 16 у партійному списку, в професіоналізмі, необхідному чиновнику, складно. Він закінчив Інститут енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", отримав ступінь магістра за спеціальністю "Енергетичний менеджмент". Потім вісім років (до 2014 р) працював в національного регулятора.

За два дні до призначення переформатувати Кабміну більшість причетних до енергогалузі були впевнені, що главою Міненерго нова Верховна Рада затвердить тимчасово виконуючого обов'язки глави НЕК "Укренерго" Всеволода Ковальчука. Чи не тому, що немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. А в зв'язку з ідеєю "Нафтогазу України" приєднати оператора енергопередачі і разом з ним отримати необхідний сертифікат, так як НАК реально не встигає з анбандлінгом і сертифікацією нового оператора ГТС - "Магістральних газопроводів України". НАК і "Укренерго" підвідомчі Мінфіну, тому сподівалися вирішити проблему анбандлінга малою кров'ю і швидко. Досить було б одного рішення (наказу) Мінфіну. Очолити всю цю структуру повинен був глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв. Але навіть технічна автономність оператора енергопередачі не влаштовувала б главу "Укренерго" Ковальчука. Ймовірно, і тому його готували в міністри енергетики (з очей геть). Але, мабуть, щось не склалося у НАКу. Тим більше що Міненерго в останні роки - не такий вже жирний шматок. Йому дісталися проблеми держшахт і їх борги.

"Слуги народу" ситуацію переграли - вирішили об'єднати Міненергоугольпром і Мінекології. Цей шматок пожирніше. Чи не через турботу про екологію, а в зв'язку з тим, що таким чином в одних руках опинилися госенергетіка і енергоресурси. Тут потрібен стовідсотково свій "слуга" конкретних представників народу. Чи не енергетик, що не шахтар, що не атомник. Тим більше що до НАЕК "Енергоатом" нікого з міністрів близько не підпускали, зокрема вже екс-главу Міненерго Ігоря Насалика. В галузі говорять, що його доля - опікувана їм Калуська ТЕС. А для масштабних планів потрібна інша людина. Їм і виявився до недавніх пір заступник нового прем'єра Олексія Гончарука під час його перебування головою BRDO Олексій Оржель.

Хоча і Міненерго, і Мінекології як виконавчі держоргани повинні були криком кричати, що таке об'єднання міністерств взаємовиключні і тільки створює грунт для корупції. Але все промовчали ...

Що очікувати від нового міністра на новій посаді? Прем'єр Гончарук в ВР сказав, що у нього є місяць, щоб представити програму нового Кабміну. Та й зустріч Зеленського з Трампом в Польщі, схоже, засмутилася. Є час подумати, що і як пообіцяти американським інвесторам. Він тримає ніс за вітром, гнучкий і договороспособен. Не дарма ж в Фейсбуці Оржель пише про шельфових родовищах вуглеводнів і необхідності залучити інвесторів. Тепер буде шанс продемонструвати, на що він здатний як енергоменеджер.

Зоряна Скалецька, міністр охорони здоров'я, 39 років

Зоряна Скалецька zn.ua

Навколо призначення на посаду міністра охорони здоров'я розігралася справжня колізія. Прізвища претендентів тасувалися, як карти в покері, напружена інтрига трималася до останнього дня.

Найбільш вірогідним претендентом на пост міністра охорони здоров'я України був керівник Національної служби здоров'я Олег Петренко. Його кандидатура була підтримана експертним співтовариством і схвалена на Банковій. Петренко - один з експертів, які розробляли концепцію реформування системи охорони здоров'я, яка лягла в основу прийнятого Верховною Радою закону. Однак він відмовився від крісла міністра. Причиною послужило висунуте під час співбесіди умова - всі заступники будуть від Банкової.

Потім протягом дня напередодні засідання парламенту тривало "ворожіння на картах", хто ж прийде на місце Уляни Супрун. У якості претендентів джерела озвучували зовсім різні імена - екс-голови Одеської ОДА Максима Степанова, професора Ольги Голубовської, колишнього помічника Олега Мусія Олександра Чумака, а також глави Державного експертного центру Тетяни Думенко. Увечері після співбесіди на Банковій була затверджена кандидатура М. Степанова, якого, мабуть, кадрові умови Банковій влаштовували. А Банкову влаштували медпроекти екс-губернатора Одеси.

Однак вибухнув скандал, пов'язаний з Розпіарені нардепом від "Слуги народу" Д.Арахаміей проектом "держава в смартфоні". У День незалежності компанія IIG влаштувала перед публікою "технологічне шоу", продемонструвавши швидкісне друкування паспорта і розхвалюючи на всі лади технологічну революцію по цифровізації держпослуг. Але, як виявилось, за "новими паспортами" ховається "старий корупційний спрут" - консорціум ЄДАПС, власники якого стали фігурантами розслідування США. Членами IIG є колишні керівники ЄДАПС, і один і той же власник - Ю.Сидоренко. Про цю сумнівну оборудку розповів "Обозреватель", власник якого Михайло Бродський - автор ідей реімбурсації, референтних цін на ліки та багатьох інших в медсфери - підтримував кандидатуру Степанова і був одним з могильників схем ЄДАПСу. На заключній нараді з обговорення претендентів на міністерські портфелі від Арахамія, говорять, прозвучало голослівне звинувачення в тому, що М.Степанов, А.Аваков і М.Бродський поділяють між собою 5 доларів від друкування кожного українського паспорта. В результаті кандидатуру Степанова відхилили.

Ім'я Зоряни Скалецького (Черненко) було озвучено в останній момент. Виступаючи в парламенті, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що це він запропонував Верховній Раді її на посаду міністра охорони здоров'я. Хоча можна передбачити, що пані Зоряну пролобіював депутат фракції "Слуга народу", який очолив профільний комітет Верховної Ради, засновник клініки "Борис" Михайло Радуцький. Підтвердженням чого є його скандальна листування (з проктологічним матом) під час засідання парламенту зі словами: "Мій чоловік! Зоряна Черненко". (До речі, це стосовно питання про гігієну прийняття рішень).

Зоряна Степанівна Скалецька (в першому шлюбі - Черненко) народилася 9 серпня 1980 року у Львові. У 2002 р отримала кваліфікацію спеціаліста в галузі права. Закінчила аспірантуру в Університеті Марії Кюрі-Склодовської в Любліні. Захистила дисертацію на ступінь доктора права за темою "Правовий статус пацієнта в Польщі і Україні. Порівняльний аналіз".

Зоряна Скалецька (Черненко) - провідний експерт з питань медичної реформи в "реанімаційному пакеті реформ" (РПР), глава правління Української медико-правової асоціації, директор ГО "Форум здоров'я", член Всесвітньої організації медичного права. Очолює комісію з питань реформування системи охорони здоров'я Громадської ради при Міністерстві охорони здоров'я.

Викладає в Школі охорони здоров'я НаУКМА. Заступник декана факультету правничих наук.

У неї двоє дітей - Ярина і Маркіян. Син - студент "Могилянки".

У середовищі медиків поставилися до призначення Зоряни Скалецького на посаду головного лікаря країни стримано. Одні запевняють, що цей все-таки кращий вибір з усіх озвучених кандидатур. Вона досить грамотна в питаннях правового забезпечення реформи охорони здоров'я, що не замішана в корупційних скандалах, і те, що у неї немає медичної освіти, не смертельно, якщо її заступниками будуть справжні професіонали в своїй області. Однак є побоювання, що вона буде продовжувати курс на згортання державного сектора охорони здоров'я і введення платної медичної допомоги, а також лобіювати інтереси зарубіжних фармкомпаній.

Співрозмовники відзначають і таке якість пані Зоряни, як уміння сприймати іншу, альтернативну точку зору і робити правильні висновки. З іншого боку, у пані Зоряни неврівноважений характер, що може шкодити роботі, а також налагодження контактів. Але що ні налагодить вона, то налагодить Радуцький. Йому пенісів на все ануса вистачить.

Юлія Соколовська, міністр соціальної політики, 34 роки

Юлія Соколовська zn.ua

Того, хто стане міністром Мінсоцполітики, заздалегідь називали політичним самогубцем, усвідомлюючи, яка гора невирішених "папереднікамі" проблем і який тягар суспільних очікувань придавить цю людину. Бажання стати самогубцем виявляли мало хто. Ті ж, хто виявляв, явно не підходили за параметрами. За словами глави КомітетаВР з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, депутата від "Слуги народу" Галини Третьякової на зустрічі з представниками "Української мережі за права дитини", шукали термінатора, який повністю перезавантажить систему, звільнить всіх і переатестує. Так що називати ймовірні кандидатури на посаду "соціального" міністра довго ніхто не наважувався, відмахуючись тим, що "йдуть торги".

Ім'я 34-річної киянки Юлії Соколовської зазвучало тільки до вечора 28 серпня, напередодні призначення. Що їй пообіцяли, і чому вона погодилася - залишається загадкою. Власне, про нового міністра взагалі відомо не дуже багато. Хоча зовні Юлія Соколовська не дуже схожа на термінатора, її послужний список вражає. Випускниця КНЕУ ім. Гетьмана і Національної академії держуправління при президенті України за спеціальністю "держуправління" встигла попрацювати в КМДА. У 2014 – 2015 рр. була директором департаменту в Мінекономрозвитку і торгівлі. У 2015 – 2016 роках очолила департамент фінансування соціального сектора і охорони здоров'я, брала участь в роботі команди проекту по верифікації соцвиплат Андрія Рязанцева. У 2016 – 2017 рр. вже очолювала в секретаріаті Кабміну департамент з питань стратегічного планування та координації державної політики. З 2017 го по теперішній час керувала напрямком по стратегії, прозорості та розвитку eHealth проекту USAID Deloitte "Підтримка реформи охорони здоров'я", була консультантом в Мінфіні. Цього літа викладала на тренінгу для депутатів від "Слуги народу".

Професіонал, прекрасний керівник, хороший чоловік. Спокійна, врівноважена, розсудлива, вміє прислухатися до інших, має власну думку, аргументує позицію. Вміє працювати з командою. Ставить цілі і працює на результат. Трудоголік, сама вибудувала себе як професіонала - таку думку висловлюють про Юлію Соколовської ті, кому доводилося з нею працювати.

Про те, якими будуть пріоритети в численних сферах діяльності багатофункціонального міністерства, поки можна тільки здогадуватися.

За оточенню на сторінці Фейсбук видно, що у нового міністра є контакт з головою профільного Комітету ВР Галиною Третьякової, що була до обрання народним депутатом гендиректором "Української федерації убезпечення", екс-главою СК "АСКА-Життя", і що є відомою прихильницею накопичувальної пенсійної системи виключно на індивідуальні рахунки фізосіб.

Сама Юлія Соколовська - фінансист з явним ухилом на оптимізацію витрат і верифікацію, що для нового уряду є чи не найважливішим завданням. Безумовно, в основі соціальної політики все одно лежать фінанси, які потрібно ефективно розподіляти. Проблем в соціальній сфері - маса. Перш за все - непомірну кількість взятих в попередні десятиліття, часто популістських зобов'язань перед різними категоріями громадян, наслідком чого є роздуті бюджети, які не вирішують питання подолання складних життєвих обставин та соцзахисту в цілому, не кажучи вже про профілактику.

У бізнесу - малі прибутки, зокрема через високі ставок податків та ЄСВ; не переглядалися з 1971 року радянський КЗпП ...

Очевидно, що з таким бекграундом Юлія Соколовська в першу чергу візьметься за верифікацію виплат і пільг, впровадження єдиної бази, можливо, кодифікацію законодавства, в тому числі трудового, і т.д.

Почати з оцінки зробленого минулим урядом пообіцяв і прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Це добре. Аудит прийнятих нормативних актів і реалізованих міжнародних проектів не проводився ще ніколи. Такі кроки необхідні, щоб вивільнити кошти і перерозподілити їх на напрямки, які будуть забезпечувати таку довгоочікувану соціальний захист.

Але чи є у блискучого фінансиста, макроекономіста, яким, відповідно до послужного списку, виглядає Юлія Соколовська, розуміння, на що саме потрібно буде спрямувати вивільнені ресурси? Які заходи, механізми соцполітики забезпечать профілактику, мінімізують і подолають складні життєві обставини людей, сімей? Чи не завершиться "велика чистка" соціальної сфери звітами про досягнення KPI, наприклад, "зменшенні частини перерозподілу витрат на соцзахист в ВВП", "скорочення кількості одержувачів такої-то пільги" та ін.?

Хотілося б, щоб Мінсоц перестав бути виключно міністерством виплат, а став формувачем справді соціальної політики, орієнтованої на людину, в тому числі маленького, на сім'ю, дитину, в якої KPI будуть говорити про охоплення соціальними послугами, виявленні дітей в ситуації ризику, зниження соціального сирітства тощо Адже виплати - не єдиний фактор допомоги в різних життєвих ситуаціях. Часом вони надають протилежну дію, формуючи так зване споживацьке ставлення. "Хотілося б, щоб новий міністр Мінсоцполітики був термінатором-2, - каже керівник ТОВ" Соціальна синергія "Маріанна Онуфрик. - Тим, хто не тільки" мочить "всіх поганців, а й захищає маму з дитиною. А з ними - і майбутнє" .

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