"Тепер я – так!" Відомий адвокат яскраво затролив Зеленського

Відомий український адвокат Олексій Шевчук записав яскраве відеозвернення, в якому потролив команду новообраного президента Володимира Зеленського.

У смішному ролику він порушує проблему приходу у владу людей, які не мають досвіду державного управління або законотворчої діяльності (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Зеленський

"Я щойно вийшов від стоматолога. Моя посмішка тепер яскрава, а подих свіжий. Такий же свіжий, як нова влада. Я хочу приєднатися і очолити нові течії, лібертаріанство. Я відчув після стоматолога, що я лібертаріанець! І зараз я можу точно сказати, що якщо Володимир Олександрович – так, якщо Слава – так, якщо всі – так, навіть Ющенко – так, то я теж – так. Так! Вирішив піти кандидатом від команди Зе", – каже Шевчук.

Він жартома зазначив, що має намір ініціювати внесення до Верховної Ради України трьох законопроектів свого авторства.

Олексій Шевчук Скріншот відео

"Подаю три проекти закону. Перший проект – про потрібних людей: якщо дуже хочеться, але не можна, то все одно можна. Другий проект – про включення лося назад в червону книгу. Ми пам'ятаємо, що лось був виключений зі списку тварин, заборонених для полювання. І третє – проект закону про скасування ПДВ. Я точно знаю, що тепер я – так", – іронізуючи підсумував адвокат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян жорстко відповів президенту Володимиру Зеленському на його виступ на iForum. Він звинуватив главу держави в некомпетентності та популізмі, закликавши "перед тим, як критикувати роботу інших людей, придумати щось своє і розібратися в термінах".

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