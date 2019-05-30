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/Політика

"Тепер я – так!" Відомий адвокат яскраво затролив Зеленського

3.1тЧитати матеріал російською

Відомий український адвокат Олексій Шевчук записав яскраве відеозвернення, в якому потролив команду новообраного президента Володимира Зеленського.

У смішному ролику він порушує проблему приходу у владу людей, які не мають досвіду державного управління або законотворчої діяльності (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

"Я щойно вийшов від стоматолога. Моя посмішка тепер яскрава, а подих свіжий. Такий же свіжий, як нова влада. Я хочу приєднатися і очолити нові течії, лібертаріанство. Я відчув після стоматолога, що я лібертаріанець! І зараз я можу точно сказати, що якщо Володимир Олександрович – так, якщо Слава – так, якщо всі – так, навіть Ющенко – так, то я теж – так. Так! Вирішив піти кандидатом від команди Зе", – каже Шевчук.

Він жартома зазначив, що має намір ініціювати внесення до Верховної Ради України трьох законопроектів свого авторства.

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Олексій Шевчук

Олексій Шевчук

Скріншот відео

"Подаю три проекти закону. Перший проект – про потрібних людей: якщо дуже хочеться, але не можна, то все одно можна. Другий проект – про включення лося назад в червону книгу. Ми пам'ятаємо, що лось був виключений зі списку тварин, заборонених для полювання. І третє – проект закону про скасування ПДВ. Я точно знаю, що тепер я – так", – іронізуючи підсумував адвокат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян жорстко відповів президенту Володимиру Зеленському на його виступ на iForum. Він звинуватив главу держави в некомпетентності та популізмі, закликавши "перед тим, як критикувати роботу інших людей, придумати щось своє і розібратися в термінах".

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Особи
Олексій ШевчукВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
Ну как обычно, если обосс пишет "ярко затроллил", значит сейчас будет настолько унылое г*вно, что спать хочется
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