Тепер не друг? Добкін намагався в'їхати в Росію, але його прогнали

Михайла Добкіна, який балотується в Раду за списками "Оппоблоку", не впустили на територію Росії.

Про це стало відомо на сторінці Добкіна в Facebook, де політик підтвердив інформацію користувача Станіслава Натанзона.

"Михайла Добкіна щойно не пустили в Росію. Український політик, депутат Верховної Ради хотів покататися на мотоциклі дорогами Бєлгородщини. У Добкіна – російський Орден Дружби, якщо що", – написав він.

"Ось такі справи. Але ми і не таке переживали! Прорвемося!" – відреагував Добкін.

Добкіна не впустили в РФ Оbozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці минулого року Добкін раптово опинився в списку санкцій Росії. Це сильно розлютило політика, який обматюкав уряд країни, пославши прем'єр-міністра Медведєва.

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