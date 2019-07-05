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Тепер не друг? Добкін намагався в'їхати в Росію, але його прогнали

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Михайла Добкіна, який балотується в Раду за списками "Оппоблоку", не впустили на територію Росії.

Про це стало відомо на сторінці Добкіна в Facebook, де політик підтвердив інформацію користувача Станіслава Натанзона.

"Михайла Добкіна щойно не пустили в Росію. Український політик, депутат Верховної Ради хотів покататися на мотоциклі дорогами Бєлгородщини. У Добкіна – російський Орден Дружби, якщо що", – написав він.

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"Ось такі справи. Але ми і не таке переживали! Прорвемося!" – відреагував Добкін.

Тепер не друг? Добкін намагався в'їхати в Росію, але його прогнали

Добкіна не впустили в РФ

Добкіна не впустили в РФ

Оbozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці минулого року Добкін раптово опинився в списку санкцій Росії. Це сильно розлютило політика, який обматюкав уряд країни, пославши прем'єр-міністра Медведєва.

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Особа
Михайло Добкін
Тег
опозиційний блок
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залупутин Залупутин
залупутин Залупутин
Предателей нигде не любят
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Чан Джеки
Чан Джеки
та ето понты. а как его братуха наркоманчик.
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Пукен Балодька
Пукен Балодька
Может и своим друзьям ордена дружбы раздавать?
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