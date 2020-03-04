ЗМІ опублікували темник, призначений для депутатів "Слуги народу", що містить аргументацію перезавантаження Кабінету міністрів і заміни прем'єр-міністра Олексія Гончарука на Дениса Шмигаля.

Документ опинився в розпорядженні ZN.UA. Парламентарям розповіли, про які недоліки уряду слід говорити і як пояснити оновлену структуру.

Так, зазначається, що чинні міністри не мають досвіду і необхідних знань, а також не йдуть на контакт із парламентом.

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Розписані і "підказки" щодо того, як говорити про політику нового уряду.

Окремим пунктом у темнику наведена аргументація того, що Шмигаль не є "людиною Ахметова". Також зазначається, що він нібито ніяк не пов'язаний з олігархами і був обраний тільки через великий досвід в управлінні.

ZN.UA

ZN.UA

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гончарук написав заяву про свою відставку. Вона датується 3 березня 2020 року, свідчать копії документа.

Прем'єр-міністру в разі його звільнення поки не запропонували нову посаду, але він залишиться в команді "Слуг народу".

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