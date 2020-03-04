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4 березня • оновлено в 17:01
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Опубліковано темник із перезавантаження Кабміну для "слуг народу"

3.1т
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ЗМІ опублікували темник, призначений для депутатів "Слуги народу", що містить аргументацію перезавантаження Кабінету міністрів і заміни прем'єр-міністра Олексія Гончарука на Дениса Шмигаля.

Документ опинився в розпорядженні ZN.UA. Парламентарям розповіли, про які недоліки уряду слід говорити і як пояснити оновлену структуру.

Так, зазначається, що чинні міністри не мають досвіду і необхідних знань, а також не йдуть на контакт із парламентом.

"Слугам" дали вказівки, що говорити про новий Кабмін

"Слугам" дали вказівки, що говорити про новий Кабмін

Корреспондент

Розписані і "підказки" щодо того, як говорити про політику нового уряду.

Окремим пунктом у темнику наведена аргументація того, що Шмигаль не є "людиною Ахметова". Також зазначається, що він нібито ніяк не пов'язаний з олігархами і був обраний тільки через великий досвід в управлінні.

"Слугам" дали вказівки, що говорити про новий Кабмін

ZN.UA

"Слугам" дали вказівки, що говорити про новий Кабмін

ZN.UA

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гончарук написав заяву про свою відставку. Вона датується 3 березня 2020 року, свідчать копії документа.

Прем'єр-міністру в разі його звільнення поки не запропонували нову посаду, але він залишиться в команді "Слуг народу".

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Відставка Кабміну Гончарука
Особи
Олексій Гончарук Денис Шмигаль
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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Лілія Лілія
Лілія Лілія
Це не темник. Це сценарій. Кварталівці інакше не можуть працювати. Народжений повзати на сцені літати президентом не може.
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Gordon Yury
Gordon Yury
Темники - это здорово... Давненько их не было, лет эдак 5 прошло с тех пор, как януковичи ими пользовались. Правильной дорогой идут слуги народные и конец этой дороги где-то в ростове наверное!
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
"Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье И уши ваших понежней, - Им отвечает Соловей. - А вы, друзья, как ни садитесь, Все в музыканты не годитесь".
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