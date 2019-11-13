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13 листопада • оновлено в 12:07
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Темний лицар: Арахамія розповів, хто публікує в мережі секрети "слуг народу"

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Внутрішньопартійну інформацію "Слуги народу" на Telegram-каналі "Темний лицар" публікує народний депутат президентської фракції у Верховній Раді.

Про це в коментарі "Радіо Свобода" розповів глава фракції "СН" Давид Арахамія, зазначивши, що знає ім'я цієї особи, але називати не буде.

"Я думаю, що я знаю, але не можу сказати, тому що тоді вся інтрига навколо "Темного лицаря" зруйнується. Поки ми не можемо надати стовідсоткових доказів, це має бути внутрішнім розслідуванням", – повідомив він.

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Арахамія підкреслив, що спілкувався з цим політиком щодо його активності в мережі. Водночас він засудив його дії, назвавши відомості "суб'єктивними".

Telegram-канал "Темний лицар"

Telegram-канал "Темний лицар"

Скриншот

"Кілька разів він публікував інформацію, що була не для загального доступу. Я вважаю, що це некоректно з точки зору корпоративної етики. Була й інша історія. Ми надсилали перевірочні тексти в різні канали для того, щоб побачити, де вони з'являться. Це спрацювало", – пояснив парламентар.

Водночас він додав, що в разі викриття народний обранець, що поширював внутрішньопартійні інсайди, суворо покараний не буде.

"Поспілкуємося з ним. Виховна має бути якась розмова. Ми ж нічого не можемо зробити з депутатом. Це депутат", – підсумував Арахамія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Давид Арахамія заявив, що конфлікти всередині фракції "Слуга народу" вирішуються жорстко, щоб не вдаватися до допомоги сторонніх політсил під час голосування.

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Особа
Давид Арахамія
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Верховна Рада України
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
арахамия ты че то запутался в терминологиях - темный рыцарь это бетман, а не джокер)))) а так да там у вас сплошные иллюзии и кино - а точнее вечный цирк!
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