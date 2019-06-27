"Темна конячка" Корбана: стало відомо, хто претендує на посаду голови ДУС

Адвокат Олексій Шевчук, який захищав інтереси Геннадія Корбана, 27 червня подав документи на посаду керівника Державного управління справами.

Конкурс на цю вакантну посаду було оголошено 19 червня розпорядженням президента України. Про це Шевчук повідомив у Facebook, пише "Судовий репортер".

Він має досвід роботи в системі ДУС – працював 7 років в держпідприємстві “Держпостачання”, в тому числі і на посаді начальника юридичного відділу 5 років.

Олексій Шевчук, Андрій Богдан "Судовий репортер"

Шевчук працював в ДП “Держпостачання” в той час, коли його керівником був Владислав Лебідь, якого називають “смотрячим Укрзалізниці" та якого називають “людиною Януковича”. В даний час Лебідь мешкає в Козині, неподалік з керівником Офісу президента, юристом Ігоря Коломойського Андрієм Богданом, який мешкає в Конча-Заспі.

Олексій Шевчук, Геннадій Корбан "Судовий репортер"

Раніше ДУС очолювали такі одіозні особи, як Ігор Бакай – політик, який звинувачується у зловживанні владою та незаконної витрати коштів, наразі перебуває у Росії; Ігор Тарасюк, політик, співвласник Миронівського хлібопродукту, який наближений до Петра Порошенка, а також Сергій Березенко – політик, племінник відомого політика Анатолія Матвієнка.

В ході своєї діяльності ДУС неодноразово було замішане в різних корупційних та політичних скандалах, пише видання. Управління звинувачували в неефективному використанні державного майна, приховуванні реальних доходів підприємств, які входять до сфери управління ДУС тощо.

З конфіденційних джерел наближених до президента України Володимира Зеленського редакції газети “Судовий Репортер” стало відомо про те, що ще до моменту проведення конкурсу вже погоджена кандидатура на керівника ДУС на рівні президента України та його близького оточення. Цю посаду має обійняти т.в.о. Керівника Державного управління справами Борзов Сергій Сергійович.

Вірогідніше за все, що основна боротьба за посаду керівника буде точитись між адвокатом Корбана Олексієм Шевчуком та людьми адвоката Коломойського Андрія Богдана.

Передісторія про Державне управління справами:

У 2000 році з метою зменшення управлінських витрат, скорочення апарату та на виконання завдань, зумовлених адміністративною реформою, відповідно до Указу президента України від 23 лютого 2000 року № 278 було утворено Державне управління справами як єдиний орган з матеріально-технічного, соціально-побутового, лікувально-профілактичного забезпечення діяльності президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України, інших державних органів, вищих посадових осіб зарубіжних країн. Новоутвореному Державному управлінню справами для виконання покладених завдань було передано в управління об’єкти державної власності.

Уже понад 10 років Державне управління справами здійснює покладені на нього функції та виконує завдання з підготовки і проведення протокольних заходів за участю президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України, інших державних органів, вищих посадових осіб України, інших держав, зарубіжних делегацій, а також забезпечує їх діяльність з виконання конституційних повноважень.

В управлінні ДУС перебуває понад 60 державних підприємств, установ, організацій та господарське товариство, повноваження з управління корпоративними правами держави якого передані Державному управлінню справами (далі – підприємства). Їх діяльність з надання послуг та реалізації продукції і товарів дозволяє Державному управлінню справами виконувати покладені на нього завдання в повному обсязі та спрямовувати кошти для наповнення державного бюджету.

Керівниками Державного управління справами президента були:

Дагаєв Ю. О. (2001—2003)

Бакай І. М. (2 жовтня 2003 — 24 грудня 2004)

Тарасюк І.Г (2005–2010)

Кравець А. В. (25 лютого 2010 — 26 лютого 2014)

Аверченко Сергій Миколайович (21 березня — 24 квітня 2014)

Чернецький Олег Валентинович (24 квітня— 27 травня 2014)

Зубко Геннадій Григорович (27 травня — 10 червня 2014)

Березенко Сергій Іванович (10 червня 2014 — 27 серпня 2015)

Борзов Сергій Сергійович (в. о., 28 серпня 2015 — до 23 липня 2016)

Куцик Іван Маркович (з 23 липня 2016 — до 19 червня 2019)

Борзов Сергій Сергійович (в. о., 19 червня 2019 до т.ч.)

Хто наступний – Шевчук чи Борзов?

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський звільнив начальника управління Служби безпеки одразу після того, як він заборонив повернутися в Україну російському політтехнологу, близький соратнику Віктора Медведчука Ігорю Шувалову.

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