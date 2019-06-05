"Тема Криму закрита!" У Раді Федерації РФ різко відповіли Зеленському

У Раді Федерації РФ заявили, що тема статусу Криму закрита, і Росія не буде ні з ким її обговорювати.

Так глава відомства Валентина Матвієнко прокоментувала заяву прес-служби Володимира Зеленського про намір обговорити з чиновниками Євросоюзу і НАТО стратегію повернення півострова, передає видання "Парламентская газета".

"Обговорювати можна що завгодно і з ким завгодно, а тема Криму закрита, - сказала Матвієнко. - Це історичний факт, який стався завдяки волевиявленню жителів Криму, яке відповідає всім міжнародним нормам, статуту ООН. Ми цю тему обговорювати ні з ким не збираємося".

Володимир Зеленський

За її словами, коли влада України заявляэ про повернення Криму, вона відмовляються враховувати думку людей.

"Кажуть - поверніть територію. А для нас Крим - це перш за все люди. І заявляти, що він окупований, це означає нехтувати громадською думкою кримчан", - додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський заявив в Брюсселі, що Україна готова вести переговори з Росією і виконувати Мінські домовленості.

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