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Телеміст із Росією: у Раді закликали СБУ відповісти NewsOne

11.3тЧитати матеріал російською

Спікер Ради Андрій Парубій звернувся до СБУ з вимогою відреагувати на наміри телеканалу NewsOne, який входить до медіагрупи Віктора Медведчука, провести телеміст із Росією.

Заяву він зробив на засіданні погоджувальної ради депутатських фракцій Верховної Ради у понеділок. Також він вимагає, щоб Нацрада з телерадіомовлення відібрала у телеканалу ліцензію.

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"Продажні політики та їхні прислужники вирішили про щось поговорити з ворогами і вбивцями. І тому я хочу закликати сьогодні Службу безпеки України негайно відреагувати на брутальне порушення законів України. Також закликаю Національну раду з питань телебачення і радіомовлення негайно провести засідання і розглянути питання, щоб позбавити антиукраїнські ЗМІ ліцензій на мовлення", — сказав Парубій.

Андрій Парубій

Андрій Парубій

УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Телеканал NewsOne пояснив скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" із пропагандистським каналом "Россия 1".

  • Він апелює до телемостів Володимира Познера і Філа Донах'ю у 80-х роках, які "поклали початок спілкуванню між народами (СРСР і США)", і запевняє, що прямих переговорів із Росією нібито хоче 70% українців.

  • Об'єднані націоналісти країни від імені лідера партії "Національний Корпус" Андрія Білецького зажадали від президента України Володимира Зеленського відреагувати на анонсований телеміст і дали йому на це добу.

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Тема
Телеміст із Росією
Особа
Андрій Парубій
Місце
Україна
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Кацапожер Кацапожер
Кацапожер Кацапожер
А в СБУ, как известно рулят "новые рожи" ЗЕгаранта, так что не делайте себе нервы.
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Еременко Любовь
Еременко Любовь
Падло ваш безьязыкий парубий,он хорошо смотрелся бы подвешенным за яйца на вашем проклятом майдане.
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Paranchak Miroslaw
Paranchak Miroslaw
у нас немає уже національної служби безпеки
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