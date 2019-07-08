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Телеміст каналу Медведчука із Росією: з'явилася перша реакція Нацради

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Національна рада з питань телебачення і радіомовлення дасть оцінку на заяву телеканалу NewsOne про проведення телемосту із російським телеканалом.

У відомстві зазначили, що готують офіційну заяву, передає "Інтерфакс-Україна".

"У найближчі години ми опублікуємо офіційну заяву, що міститиме відповіді на всі запитання", — заявив член Нацради Сергій Костинський у відповідь на запит про законність проведення такого телемосту і можливості щодо заборони його трансляції.

Новини
Тука: телеміст NewsOne із Росією — тільки початок

Як повідомляв OBOZREVATEL, телеканал NewsOne пояснив скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" із пропагандистським каналом "Россия 1".

Від президента Володимира Зеленського вже зажадали відреагувати на анонсований телеміст між Росією і Україною.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав відмовитися підконтрольний Віктору Медведчуку телеканал від телемосту з російськими пропагандистами.

Віктор Медведчук

Віктор Медведчук

Партія "Голос" українського музиканта Святослава Вакарчука засудила телеміст із російськими пропагандистами.

Також українська журналістка Яніна Соколова жорстко розгромила телеканал NewsOne за план провести телеміст із пропагандистським каналом "Россия 24".

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Тема
Телеміст із Росією
Особа
Віктор Медведчук
Місце
Україна
Тег
Національна рада України з питань телебачення і радовещанія
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кудря александр
кудря александр
Спасибо Порошенко и за это тоже. Ну почему! Какого хрена?! Зачем нужна была эта игра в гейропейскую демократию во время войны? Теперь мы все видим плоды - и это только начало.
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Валевич Борис
Валевич Борис
Клоун, хочет нового Майдана. Эта тварь Медведчук в случае опасности спрячется под юбку Путина, а жиды куда побегут, если Беню тут же примут и в США и в Израиле, а клоуну там 95 квартал не сделать
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Валевич Борис, а чего тогда его выбрали?!
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Ермолова Виктория
Ермолова Виктория
Национальному совету по телевещанию давно надо было закрыть вражеский NewsOne.
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Raider Raider
Raider Raider
Закон Порядок, а ну пошел вон за поребрик , быдлу слова не давали.
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