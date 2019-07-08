Телеміст каналу Медведчука із Росією: з'явилася перша реакція Нацради

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення дасть оцінку на заяву телеканалу NewsOne про проведення телемосту із російським телеканалом.

У відомстві зазначили, що готують офіційну заяву, передає "Інтерфакс-Україна".

"У найближчі години ми опублікуємо офіційну заяву, що міститиме відповіді на всі запитання", — заявив член Нацради Сергій Костинський у відповідь на запит про законність проведення такого телемосту і можливості щодо заборони його трансляції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, телеканал NewsOne пояснив скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" із пропагандистським каналом "Россия 1".

Від президента Володимира Зеленського вже зажадали відреагувати на анонсований телеміст між Росією і Україною.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав відмовитися підконтрольний Віктору Медведчуку телеканал від телемосту з російськими пропагандистами.

Віктор Медведчук

Партія "Голос" українського музиканта Святослава Вакарчука засудила телеміст із російськими пропагандистами.

Також українська журналістка Яніна Соколова жорстко розгромила телеканал NewsOne за план провести телеміст із пропагандистським каналом "Россия 24".

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