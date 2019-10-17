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17 жовтня • оновлено в 23:35
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Перевірять канали Медведчука: в Раді створили спецкомісію через вплив Росії

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Верховна Рада в четвер, 17 жовтня, створила тимчасову слідчу комісію (ТСК), серед завдань якої – перевірка роботи телеканалів NewsOne, 112.Україна та ZiK.

За відповідний проєкт постанови № 2152 "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо дотримання вимог законодавства при зміні власників інформаційних телеканалів і забезпечення протидії інформаційному впливу Російської Федерації" проголосували 264 народних депутати. Текст документа опублікований пресслужбою парламенту.

Згідно з ним, мета комісії – недопущення монополізації в сфері інформаційного ринку, обмеження впливу РФ на інформаційний простір і протидію загрозам нацбезпеки в цій сфері.

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ТСК повинна провести, зокрема, комплексну перевірку обставин придбання, джерел виплат і надходжень коштів під час зміни власників телеканалів NewsOne, 112.Україна і ZiK, які пов'язують із лідером партії "Опозиційна платформа – За життя" і кумом російського президента Віктором Медведчуком.

Комісія має намір:

  • встановити осіб, які прямо або опосередковано брали участь у процесі зміни власників, є бенефіціарними власниками і впливають на редакційну політику цих каналів;

  • перевірити відомості щодо систематичного поширення окремими українськими телеканалами ідей і тез, які можуть загрожувати інтересам України;

  • розслідувати здійснення інформканалами спеціальних інформаційних операцій, спрямованих на підрив обороноздатності, деморалізацію армії, провокації екстремістських проявів та панічних настроїв;

  • надати пропозиції щодо законодавчого врегулювання питання заборони монополізації інформпростору України.

Очолила комісію народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк. Її заступником стала нардепка фракції "Голос" Олександра Устинова. Всього в групу входить 13 парламентаріїв.

Звіт комісії очікується не пізніше 6 місяців із дня її формування.

Ілюстрація

Ілюстрація

Схеми

Як писав OBOZREVATEL:

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Теми
Канали Медведчука Російсько-український конфлікт російська пропаганда
Особа
Віктор Медведчук
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України пропаганда політика Монобільшість
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