Перевірять канали Медведчука: в Раді створили спецкомісію через вплив Росії

Верховна Рада в четвер, 17 жовтня, створила тимчасову слідчу комісію (ТСК), серед завдань якої – перевірка роботи телеканалів NewsOne, 112.Україна та ZiK.

За відповідний проєкт постанови № 2152 "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо дотримання вимог законодавства при зміні власників інформаційних телеканалів і забезпечення протидії інформаційному впливу Російської Федерації" проголосували 264 народних депутати. Текст документа опублікований пресслужбою парламенту.

Згідно з ним, мета комісії – недопущення монополізації в сфері інформаційного ринку, обмеження впливу РФ на інформаційний простір і протидію загрозам нацбезпеки в цій сфері.

ТСК повинна провести, зокрема, комплексну перевірку обставин придбання, джерел виплат і надходжень коштів під час зміни власників телеканалів NewsOne, 112.Україна і ZiK, які пов'язують із лідером партії "Опозиційна платформа – За життя" і кумом російського президента Віктором Медведчуком.

Комісія має намір:

встановити осіб, які прямо або опосередковано брали участь у процесі зміни власників, є бенефіціарними власниками і впливають на редакційну політику цих каналів;

перевірити відомості щодо систематичного поширення окремими українськими телеканалами ідей і тез, які можуть загрожувати інтересам України;

розслідувати здійснення інформканалами спеціальних інформаційних операцій, спрямованих на підрив обороноздатності, деморалізацію армії, провокації екстремістських проявів та панічних настроїв;

надати пропозиції щодо законодавчого врегулювання питання заборони монополізації інформпростору України.

Очолила комісію народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк. Її заступником стала нардепка фракції "Голос" Олександра Устинова. Всього в групу входить 13 парламентаріїв.

Звіт комісії очікується не пізніше 6 місяців із дня її формування.

Ілюстрація Схеми

Як писав OBOZREVATEL:

8 липня в. о. глави СБУ Іван Баканов закликав президента провести термінове засідання РНБО і накласти санкції на телеканали NewsOne і "112 Україна" за телеміст із Росією. 24 вересня РНБО все ж таки вирішила не вводити санкції проти вищезазначених телеканалів.

26 вересня Національна рада з теле- і радіомовлення позбавила телеканал "112 Україна" ліцензії на цифрове мовлення у п'яти областях країни.

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