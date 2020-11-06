Телеканал 'Перший західний' звинуватив Садового у наклепі

Колектив телеканалу "Перший західний" вимагає вибачень від Андрія Садового за наклеп. Медійники застерігають: готові захищати свою ділову репутацію у суді. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила директорка "Першого західного" Ольга Цап.

"ТРК "Перший західний" вимагає від Андрія Садового спростувати недостовірну інформацію та вибачитися перед колективом. Залишаємо за собою право захищати свою професійну репутацію у судовому порядку", – написала Цап.

За її словами, 5 листопада 2020 року міський голова Львова та претендент на посаду голови Львівської ОТГ Андрій Садовий у спілкуванні з одним з львівських ЗМІ зробив неправдиву заяву. Цап наводить цитату Садового, яка її обурила:

"…Слухайте, наскільки я знаю, запрошували всіх кандидатів. Ніхто не прийшов – і це зрозуміло. Тому що цей телеканал фінансується за розпорядженнями голови обласної ради, який є кандидатом від ЄС. Ведучий тих дебатів – також хлопчина, який кандидував від партії ЄС. І Олег [Синютка] від ЄС. Це вони собі "втройом" зібралися, розумієте, і запросили інших кандидатів. Всі їм сказали "бай-бай", тому що це некоректно і нечесно…", - сказав у розмові з журналістами Садовий.

"Таке висловлювання прикро вразило, обурило і шокувало не лише колектив нашого телеканалу, але й усю адекватну медійну спільноту Львова. Адже, найімовірніше, Андрій Садовий таким чином висловився про проєкт "Вибори-2020. Політичне ток-шоу" та його частину "Битва за крісло мера", учасником якої він відмовився стати, не бажаючи дебатувати з іншими претендентами на посаду голови ОТГ", - підкреслила Цап.

Вона розповіла, що в ефірах проєкту взяли участь понад 100 кандидатів від 12 партій. До участі у дебатах запрошували усіх кандидатів на пост мера - однак далеко не всі зважилися вийти в ефір.

" Відбулося 5 прямих ефірів. Чому не прийшли на ефір решта – питання до них самих, мабуть боялися відкритого спілкування в ефірі незаангажованого телеканалу.Однак зазначимо: ЖОДНОГО зауваження, закиду, застереження чи будь-якого негативного коментаря щодо упередженості, необ’єктивності чи нерівності умов для усіх учасників програм – не було!" – підкреслила Цап.

Вона констатувала: колектив телеканалу зробив усе задля того, аби дати львів’янам можливість зробити вірний вибір 25 жовтня.

"Ми з гордістю констатували, що нам вдалося досягнути мети проєкту – створити майданчик для відвертого, повного, гострого і коректного спілкування усіх без винятку політичних сил, аби глядач міг отримати повну та всебічну інформацію про кандидатів та зробити свій виважений та обґрунтований вибір. Наголошуємо ще раз – ЖОДНОГО зауваження до нас не було від ЖОДНОГО учасника проєкту. Саме тому таке обурливе і нице висловлювання Андрія Садового глибоко вразило нас усіх", – пояснила Цап.

Вона також розповіла про зневажливе висловлювання Андрія Садового про ведучого проєкту "Вибори-2020".

"Особливо шокувало журналістську спільноту зверхнє і не до діла панібратське висловлювання А. Садового про автора і ведучого проєкту Вибори-2020, ведучого блоку "Битва за крісло мера" - Віктора Біщука. Про фахового і порядного журналіста, досвідченого медійника, експерта у політичній проблематиці, а ще батька трьох дітей. Якого Андрі Садовий дозволив собі назвати "хлопчиною", та ще й неправидово "приписати" Вікторові партійну приналежність та кандидування від ЄС. Дякуємо усім львівським журналістам, які оперативно і голосно висловили обурення такими закидами проти свого колеги, відзначивши абсурдність та нікчемність таких висловлювань про Віктора Біщука", – написала Цап.

Вона розповіла, що Садовий в особистій телефонній розмові перепросив у Біщука за некоректні висловлювання, пояснивши їх власною "необізнаністю" та "неправильною поінформованістю". Однак цього, на думку Ольги Цап, замало для врегулювання конфлікту.

"Ми не вважаємо вичерпаною ситуацію (після вибачень перед Віктором Біщуком), вимагаємо від Андрія Садового публічно спростувати свої закиди до ТРК "Перший Західний" та вибачитися перед колективом за сказане в ефірі цього ж ЗМІ .

Також звертаємося до усіх колег-журналістів у ситуаціях, схожих до цієї, не забувати, що ми працюємо в одному полі і знаємо одне одного, а відтак – у спілкуванні зі спікером, якого "занесло", варто втручатися у монолог і повертати гостя до реальності та правди, яким би близьким до власників ЗМІ цей спікер не був", – підкреслила директорка "Першого західного".

Як повідомляв OBOZREVATEL, за результатами голосування за голову Львівської ОТГ 25 жовтня 2020 року найбільше голосів виборців отримали чинний мер Андрій Садовий та екс-очільник Львівської ОДА Олег Синютка. Другий тур виборів, в якому візьмуть участь два лідери виборчих перегонів, заплановано на 22 листопада. При цьому Синютка вже викликав Садового на дебати з однією умовою: їх проведення не повинне суперечити чинному законодавству.