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"Те, що я скажу, не всі сприймуть одразу": Гриценко про Майдан

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Українці після двох майданів повинні засвоїти, що їхнє повторення загрожує країні сумними наслідками. Людям потрібні нові способи впливати на владу, не вдаючись до радикальних протестів.

Таку думку висловив у ефірі ObozTV лідер партії "Громадянська позиція", екс-міністр оборони України Анатолій Гриценко. Політик нагадав, що він і його діти були учасниками революцій.

"Те, що я скажу, не всі сприймуть одразу. Я проти того, щоб нас часто сотрясали революції. Це неправильний, безперспективний і руйнівний шлях. Для того, щоб поставити на місце владу, яка заривається, або краде через бандитів, або хоче забрати у людей вибір, нам доводилося місяцями по всій країні стояти на вулицях на морозі сотнями тисяч і мільйонами", - заявив він.

Гриценко виступив за те, щоб в Україні була створена прозора система влади, яку, якщо її "заносить", можна повернути в рамки без великих потрясінь і страждань.

За словами політика, в економічному і психологічному плані потрясіння від двох революцій просто так не гояться, але українцям треба зробити висновки.

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"Чому такі розчарування після першої революції, чому не справдилися надії після другої? У нас в першій і в другій революції було "Ющенко - так!" І "бандитів геть!", але не були сформульовані вимоги до нової влади, що прийшла. Нова якість не з'явилася, прийшли нові куми замість старих, прийшли ті, хто брав хабарі", - зазначив він.

Гриценко вважає, що Україні треба брати приклад з Польщі.

"Поляки, коли був рух "Солідарність" і коли піднялися мільйони, склали список із близько 20 позицій для всіх майбутніх влад. Вони сказали - Польща хоче бути в НАТО і Євросоюзі, мати місцеве самоврядування, вільну пресу, сильні профспілки. Вся польська влада - хоч лівіше, хоч правіше - йшла цим курсом. Не було метушні після кожних виборів - ми йдемо в Росію або в Європу?", - пояснив екс-міністр.

"У нас має бути чітке замовлення, що має робити влада, як вона має служити. От тоді влада триматиметься в рамках, і не треба буде влаштовувати революції", - підсумував Гриценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анатолій Гриценко розкритикував ухвалений Верховною Радою законопроект про національну безпеку.

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVєвромайдан
Особа
Анатолій Гриценко
Місце
Україна
Об'єкти
Революція ГідностіМайданГромадянська позиція
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Ivan Rus
Ivan Rus
Хуясе, вот это зрада!!! Сотню на небо отправили, остальные сотни на донбассе положили, революцией обозвали ахахаха ахуеть, Гриценко сепар, на миротворец его срочно
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Ivan Rus, шел бы ты своим гербом заниматься, а то пара петухов на нем сношаясь по-собачьи в зад сильно любимое занятие твоего племени выдают
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Толяба, ты идиот полный, на Майдан украинцы вышли устранить противоречия, которые создала власть. Наша столица Киев также основа на месте перевоза на пути которого противоречия устранялись ради дела переправы. У нас даже наши города именуются мiста, это как это тех событий. И теперь ты вот, будешь выступать против народной идеи? Чемодан. вокзал, параша, пошел вон!!!
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Кротов Даниил, твоим ротом только ишаку смоктать, паскуда парашная, этим и займись как отцы и деды твои таким же занимались, место свое знай, свинособака мокшано-ордынская.
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
Ильчук Андрей, дырявый ты что ебанулся? майдан понад усэ... а ты гнида желто-синяя. почему не мычишь? по ебалу хочешь?
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