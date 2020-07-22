Тарута програв суд у Британії: йому відмовили в позовах й викрили у брехні

У Великобританії суд завершив розгляд позовів, які подали один проти одного колишні засновники української корпорації Індустріальний союз Донбасу Сергій Тарута і Олег Мкртчан.

Після дев'яти років судових тяжб суд прийняв рішення відмовити в задоволенні всіх позовів, пише видання "Укррудпром".

В ході розгляду справи британський суд встановив, що Тарута збрехав, коли розповідав про допит в Россі у кримінальній справі Мкртчана. Відзначимо, що в серпні 2019 року російський суд Мкртчана до дев'яти років колонії загального режиму. Також він зобов'язаний виплатити 900 тисяч російських рублів штрафу і майже 199 млрд рублів за цивільним позовом.

"Тарута ні заслуговує довіри свідком. Він ухилявся в ряді випадків та просто не говорив правду. Дійсно, навіть Фокстон (один з адвокатів Тарути) був змушений в результаті визнати, "що у Суду можуть бути застереження щодо певних частин доказів Тарути" . Кілька прикладів служать для ілюстрації цього, хоча пізніше я докладніше зупинюся на інших конкретних аспектах, щодо яких я знайшов свідчення Тарути непереконливими або навіть гірше", – йдеться в публікації.

У липні 2018 року російська влада допитала Таруту в зв'язку з кримінальним розслідуванням щодо Мкртчана, яке з тих пір призвело до його тюремного ув'язнення. Стенограма цього інтерв'ю була отримана стороною Мкртчана в ході судового розгляду і розкрита іншим сторонам. Проте, перша сторінка інтерв'ю була опущена, і по титулу документа не було видно, коли або де було проведено інтерв'ю. Тому стороні Тарути було запропоновано пояснити обставини, в яких відбулося їхнє інтерв'ю. У листі, направленому адвокатами пана Тарути, Hogan Lovells LLP ("Ловеллс") 17 жовтня 2019 року, було сказано наступне:

"Після неодноразових запитів, в тому числі від голови ЗЕБа, Тарута в кінцевому підсумку погодився зустрітися зі слідчим паном Мініахметовим в Мінську в липні 2018 года ... Зустріч відбулася в ресторані за обідом і тривала близько півтори години ... Він покинув Мінськ пізніше в той же день".

Перша сторінка інтерв'ю була отримана кілька днів по тому. Вона продемонструвала, що велика частина наданої інформації була невірною. Інтерв'ю було проведено не в Мінську, а в готелі на околиці Смоленська в Росії, конкретно в "Тихой Заводе". Воно почалося о 5 годині вечора і тривало до третьої години (в запису допиту затверджується що він закінчився о 8 годині вечора, хоча переклад дає інший час).

Тарута був підданий перехресному допиту на предмет цих протиріч. Його усні свідчення полягали в тому, що він прилетів до Мінська, а потім відправився на машині до білорусько-російського кордону, де він зустрів слідчого в ресторані. Він був непохитний у тому, що не перетнув кордон, тому що "після 2014 року, коли я став губернатором, і я досить голосно критикував політику Росії, я міг зіткнутися з проблемами". За його словами, зустріч не тривала три години, тому що він мчав назад до Мінська, щоб встигнути на зворотний рейс. Тарута пояснив, що "обід не обов'язково означає конкретний час дня, це означає сидіти за столом з їжею на ньому".

Як з'ясувалося, адвокати Тарути не змогли точно зафіксувати його звіт. Запис про зустріч з Тарутою була розкрита і показала, що він дійсно сказав своїм адвокатам, що він подорожував з Мінська на російсько-білоруський кордон. З тих пір білоруська влада надали підтвердження того, що Тарута прилетів до Мінська близько обіду 19 липня 2018 року і вилетів пізніше тієї ночі. Звідси випливає, що багато невідповідностей, на які посилалися сторони Гайдука і Мкртчана, були не зовсім такими, якими вони здавалися.

Проте, його наполегливі заяви, що він не впевнений, що він перетнув кордон з Росією, були непереконливі. Готель, де проходила співбесіда, знаходиться приблизно в 40 хвилинах їзди від кордону. Таруті, очевидно, довелося б перетнути її в обох напрямках. Просто неймовірно, що він не помітив, що в'їхав в Росію.

Однак, можливо, більш показовим є невідповідність між доказами, представленими Тарутою в бесіді з російським слідчим, і його доказами в ході цих розглядів. Наприклад, важлива проблема, що стосується Тарути і Мкртчана, розглянута пізніше в контексті, стосується умов, на яких пан Мкртчан придбав свою частку в ІСД у Тарути. Позиція Тарути полягає в тому, що вони погодилися з тим, що платіж буде відкладений і що Тарута придбає 17% "Регіону" (одна з компаній-акціонерів "ІСД") в якості забезпечення цього боргу. Однак це суперечить заяві Тарути російському слідчому про наступне:

"Близько 40% належало мені, 34% – Гайдуку і 26% – О.А. Мкртчану. Акції, що належать Мкртчану, були передані йому без компенсації в зв'язку з нашою дружбою ", – відмічено в публікації.

Це узгоджується з позицією Мкртчана, яка полягає в тому, що Тарута погодився передати свої акції за умови, що він придбав частку в "Регіоні", тим самим фактично безкоштовно передавши меншу частку в ІСД Мкртчану.

Ще один і, можливо, ще більш яскравий приклад стосується ролі, яку зіграла "За Справедливість", російська організація, найнята Тарутою для вирішення своїх суперечок з іншими партнерами Альянсу. Таруті показали кілька публікацій, в яких "За Справедливість" описується як агентство по збору боргів, засноване в 2010 році Адамом Делімхановим..

Делімханов є членом російської Думи і близьким партнером президента Чеченської Республіки Рамзана Кадирова. У 2009 році Інтерпол видав ордер на його арешт у зв'язку з убивством колишнього чеченського військового командира. Він також був підданий санкціям міністерства фінансів США через його зв'язків з "Братнім колом", багатонаціональної злочинним угрупованням, що базується в країнах колишнього СРСР.

Таруті повідомили, що він повинен був знати про репутацію "За справедливість" і Делімханова і що саме тому він заручився їхньою допомогою в залякуванні Мкртчана.

"Хоча Тарута заперечував будь-яку інформованість про ці факти, я не можу погодитися з тим, що він не знав про ці звинувачення в кримінальній діяльності. На справді, Тарута не дав задовільного пояснення своєму рішенню найняти "За справедливість", замість того, щоб намагатися повернути борг через те, що можна було б назвати більш нормальними каналами. Хоча я визнаю, що немає ніяких доказів фактичної або передбачуваної кримінальної активності з боку Тарути або його представників, і немає ніяких припущень про те, що насильство використовувалося або вони явно загрожували їм, малоймовірно, щоб Тарута не знав і не мав намір використовувати чутки про "За cправедлівость" і її злочинні зв'язки як важіль у його переговорах з Мкртчаном. Це всього лише приклади, але вони служать для пояснення того, чому я надаю мало або взагалі ніякого значення показаннями Тарути, за винятком випадків, коли вони узгоджуються з документальними записами або здоровим глуздом", – відмічено в матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналісти з'ясували, що близькі до Тарути фінансові структури стали фігурантами розслідування діяльності групи олігарха Сергія Курченко.