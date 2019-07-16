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Тарас Березовець
Тарас Березовець
Політтехнолог, директор компанії Berta Communications Всі статті автора

Последнее китайское предупреждение Коломойскому

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Финита ля комедия. Как говорится, слёзы мешают говорить. Дмитрий Фирташ отправится по маршруту в один конец в США в сопровождении федеральных маршалов. Австрийский министр временного правительства Клеменс Яблонер выписал ордер на экстрадицию одиозного олигарха в Штаты.

Подробно останавливаться на истории с Фирташем смысла нет. Она давно говорена-переговорена. Равно как и ситуация в Австрии, где в сентябре пройдут досрочные выборы в парламент. Ситуация с экстрадицией была бы почти невозможна, если бы ЦРУ и МИ-6 на пару не подловили бы прошлое австрийское правительство на связи с русскими. После этого вопрос экстрадиции Фирташа переходил чисто в техническую плоскость.

Новини
Пинком под зад, или Фирташ уже в Вашингтоне

Что важно. Дело Фирташа это последнее китайское предупреждение Игорю Коломойскому, дела которого расследует ФБР. Я говорил подробно в интервью на прошлой неделе, что визит Зеленского в Вашингтон состоится только после экстрадиции Фирташа. С этим и была связана главная заминка с датой. Американцы темнили все время, называя то август, то октябрь. Новый постпред США Уильям Тейлор несколько раз ушёл от ответа, когда я поинтересовался у него датой и повесткой визита Зеленского в Штаты. Теперь дорога открыта. В течение ближайших 10 дней в Киев должен прилететь Курт Волкер. Формально для утряски деталей встречи.

Но американцам было жизненно важно иметь перед встречей Зеленского с Трампом один неубиваемый козырь. Теперь они его получили. Дональд готов раскрыть свои широкие объятия украинскому гаранту. Встреча может состояться даже в августе. А Фирташу здоровья и долгих лет. Слишком для многих его признаний как кость в горле. И для русских особенно, и для многих в Украине.

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Автор
Тарас Березовець Тарас Березовець
Особи
Дмитро Фірташ Ігор Коломойський Володимир Зеленський
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Тараса Березовца
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Готик Анна
Готик Анна
Что-то очень рьяно США занялось нашими олигархами.Не то чтобы мне их жалко, но появляется стойкое понимание что все их деньги осядут в США.ВСЕ! И те , которые принадлежат Украине по праву украденных у ее народа.Все , что выявляют в США , прилипает к их пальчикам моментально! А нам они подарят потом подержанные матрасы...Скажем для бойцов.Может обоссаные может новые...Что то наши судейские недорабатывают тут.Олигархов НАШИХ, должны судить в УКРАИНЕ!
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Готик Анна, а кто и когда будет судить НАШИХ в УКРАИНЕ? Вы не подскажите, Аня? В каком столетии?
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Тырыщук Василий
Тырыщук Василий
Готик Анна, А судьи - кто? Не такие же продажно-купленные теми же олигархами и власть имущими? Их тоже не мешало бы "паровозиком" вслед за клиентами в "Аль-Катрас" (жаль, что его закрыли).
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Frog Green
Frog Green
Бенджамин-а выход! я сказал-Бенджамин!!! ДЯДЯ СЕМ
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Про проблеми Ко в США і Ізраїлі, свідчить те, що він перевіз в Україну своїх дітей - сина із США, доньку з Ізраїля. Син подавав великі надії як баскетболіст. У доньки - галерея. Є, видно, чим торгувати, якщо батько був очільником прифронтової області і мав власну армію.
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