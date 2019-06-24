Саакашвили был цинично использован Зеленским для того, чтобы создать прецедент для допуска на выборы беглых регионалов и других одиозных персонажей через решение Печерского суда.

Михеил Саакашвили

Но Саакашвили упорно делает вид, что он этого не замечает и продолжает обвинять во всех тяжких режим Порошенко, потому что его партию не допустили на выборы. Тогда как участие "Руха новых сил" было как раз не в интересах "Слуги народа", электорат которой активно забирал харизмат Саакашвили.

Впрочем, Михеил Николозович политик умный и опытный, и все понимает. Потому скоро хитромудрые инициаторы его возвращения в Украину сильно пожалеют, что они это сделали. Как раньше пожалел Порошенко. Только на этот раз экстрадировать Саакашвили уже не получится. И он станет серьезной угрозой новоизбранному гаранту. Останется только молиться за то, что в Грузии в результате кризиса состоятся досрочные выборы парламента и президента, и тогда откроется окно возможностей, чтобы Саакашвили захотел вернуться на Родину.

Я же держу кулаки, чтобы он остался в Украине, потому что все развивается очень динамично и интересно. И "барыги" заплатят по-полной.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!