Таран закликав НАТО надати Україні ПДЧ у 2021 році

Україна сподівається отримати План дій щодо членства в Північноатлантичному альянсі (НАТО) на його наступному саміті в 2021 році.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України. Крім того, він наголосив, що розраховує на політико-військову підтримку партнерів нашої держави при вирішенні цього питання.

Таран нагадав, що зараз курс України на повноправне членство в НАТО закріплений у Конституції, а швидке отримання ПДЧ – мета, зафіксована у нещодавно ухваленій Стратегії національної безпеки України.

Крім того, міністр наголосив, що вже сьомий рік поспіль наша держава не лише боронить власну незалежність, але й безпеку та стабільність всієї Європи як потужний форпост на східному фланзі НАТО.

"Ми віримо, що для НАТО було би правильним рішення про членство в Альянсі України та Грузії. Наші країни мають багато спільного. Це пострадянські республіки, це країни, котрі зазнали агресії з боку Росії. З нашої точки зору, потенційне членство в НАТО України та Грузії матиме суттєвий вплив на євроатлантичну безпеку та стабільність, зокрема, у Чорноморському регіоні", – підсумував Таран, додавши, що агресія Росії залишається серйозним викликом для світової спільноти.

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