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12 березня • оновлено в 09:55
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Таран пояснив скандальні слова про ЗСУ і НАТО

2.2т
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Міністр оборони України Андрій Таран пояснив своє висловлювання про те, що повна адаптація ЗСУ до стандартів НАТО недосяжна.

У коментарі "Радіо Свобода" він сказав, що вважає цю мету поки нездійсненною (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Андрій Таран

Андрій Таран

Скріншот відео

"Я саме так і говорив, що поки. Тому що навіть країни НАТО зараз не мають всіх стандартів НАТО, втілених в життя в кожній країні", – зазначив голова Міноборони.

У той же час конкретизувати, про які саме стандарти йдеться, Таран відмовився. "Я не буду зараз конкретизувати, я зараз не налаштований на спілкування. Перепрошую, мені треба їхати", – відповів він журналістам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час офіційного представлення президентом України Таран заявив, що пріоритетом для ЗСУ зараз має стати максимальне забезпечення здатності взаємодіяти з НАТО. У той же час він зазначив, що повний перехід української армії на стандарти Альянсу – амбітна, але поки нереальна мета.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Андрій Таран
Місце
Україна
Теги
Міністерство оборони України НАТО Збройні сили України
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