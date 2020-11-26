Таран має піти у відставку через гальмування реформи армії і зрив оборонних контрактів – "Голос"

Гліб Іванов Політика 17:28, 26.11.2020 Оновлено: 17:33, 26.11.2020

Чинний міністр оборони України Андрій Таран несе персональну політичну відповідальність за фактичний зрив низки оборонних контрактів та цілком імовірний зрив Державного оборонного замовлення 2021 року. Через нього також згортаються реформи і гальмується законодавча робота в оборонному секторі.

Таку думку висловили у партії "Голос" та зажадали від президента Володимира Зеленського внести до Верховної Ради подання на звільнення Тарана, який, на переконання нардепів, не справився з обов’язками міністра оборони країни у стані війни.

За словами голови фракції "Голосу" у Верховній Раді, члена комітету ВР з національної безпеки, оборони та розвідки Сергія Рахманіна, дії Тарана підривають обороноздатність і національну безпеку країни, яка сьомий рік веде війну з агресором. Україна не може дозволити собі такого міністра оборони.

"До фактичного зриву Державного оборонного замовлення призвели дії та бездіяльність багатьох державних органів, але ключові винуватці того, що система безпеки і оборони України не є ефективною, – це Міністерство оборони і його очільник", – зауважив він.

За словами Рахманіна, йдеться не лише про неналежне виконання контрактів в межах ДОЗ, а й про фактичне згортання реформ у Збройних Силах України і гальмування критичних законодавчих ініціатив.

"Створені раніше спільні робочі групи Міноборони і комітетів Верховної Ради, фактично, не збираються і не розробляють необхідні законодавчі акти. Тим часом ухвалений закон про оборонні закупівлі не працює без прийняття кількадесят підзаконних актів. Досі залишаються не розв’язаними проблеми належного постачання продовольства, речового забезпечення та паливно-мастильних матеріалів. І це не можна виправдати ситуацією з COVID-19", – зауважив нардеп.

"Міністр оборони Таран – людина, яка не впоралася зі своїми обов'язками. Людина, улюбленою фразою якої є: "Питання опрацьовується". Людина, яка є автором дуже дивного наказу про депреміювання військовослужбовців за вогонь у відповідь в зоні проведення Операції Об'єднаних сил. І ця людина, на наш погляд, має залишити крісло очільника Міністерства оборони України. Країна у стані війни, – яка, на жаль, триватиме ще не один день, – не може мати такого міністра оборони", – сказав Рахманін.

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