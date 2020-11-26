Чинний міністр оборони України Андрій Таран несе персональну політичну відповідальність за фактичний зрив низки оборонних контрактів та цілком імовірний зрив Державного оборонного замовлення 2021 року. Через нього також згортаються реформи і гальмується законодавча робота в оборонному секторі.

Таку думку висловили у партії "Голос" та зажадали від президента Володимира Зеленського внести до Верховної Ради подання на звільнення Тарана, який, на переконання нардепів, не справився з обов’язками міністра оборони країни у стані війни.

За словами голови фракції "Голосу" у Верховній Раді, члена комітету ВР з національної безпеки, оборони та розвідки Сергія Рахманіна, дії Тарана підривають обороноздатність і національну безпеку країни, яка сьомий рік веде війну з агресором. Україна не може дозволити собі такого міністра оборони.

"До фактичного зриву Державного оборонного замовлення призвели дії та бездіяльність багатьох державних органів, але ключові винуватці того, що система безпеки і оборони України не є ефективною, – це Міністерство оборони і його очільник", – зауважив він.

За словами Рахманіна, йдеться не лише про неналежне виконання контрактів в межах ДОЗ, а й про фактичне згортання реформ у Збройних Силах України і гальмування критичних законодавчих ініціатив.

"Створені раніше спільні робочі групи Міноборони і комітетів Верховної Ради, фактично, не збираються і не розробляють необхідні законодавчі акти. Тим часом ухвалений закон про оборонні закупівлі не працює без прийняття кількадесят підзаконних актів. Досі залишаються не розв’язаними проблеми належного постачання продовольства, речового забезпечення та паливно-мастильних матеріалів. І це не можна виправдати ситуацією з COVID-19", – зауважив нардеп.

"Міністр оборони Таран – людина, яка не впоралася зі своїми обов'язками. Людина, улюбленою фразою якої є: "Питання опрацьовується". Людина, яка є автором дуже дивного наказу про депреміювання військовослужбовців за вогонь у відповідь в зоні проведення Операції Об'єднаних сил. І ця людина, на наш погляд, має залишити крісло очільника Міністерства оборони України. Країна у стані війни, – яка, на жаль, триватиме ще не один день, – не може мати такого міністра оборони", – сказав Рахманін.