"Танцює той, хто платить": Казарін вказав на головний прорахунок Зеленського

Перш, ніж стимулювати парламент голосувати за такі гучні рішення, як скасування депутатської недоторканності, президенту України Володимиру Зеленському слід вирішити проблему зарплат чиновників.

Адже без перегляду цього питання вони як і раніше будуть залежати від олігархів і їх доплат в конвертах, написав у статті для "Крим. Реалії" журналіст Павло Казарін.

"Чиновника танцює той, хто йому платить. Якщо ти не заповнюєш вакуум – це робить хтось ще. Це правило універсальне. Україна не виняток. Ми два десятиліття живемо в просторі тотального лицемірства. Обиватель хоче, щоб чиновники жили на прожитковий мінімум. Політики бояться піднімати зарплати в держсекторі. Депутати роблять вигляд, ніби живуть на одну зарплату. Хоча система неофіційних доплат існувала завжди. Гроші в конвертах отримували більшість з тих, хто в силу посади міг торгувати своєю лояльністю", – зазначив Казарін.

Він визнав, що виключення в такій системі координат, безумовно, були, однак вони лише підтверджували правило – бюрократія належить тому, хто їй платить. Журналіст підкреслив, що мова йде не тільки про депутатський корпус, але і сотні чиновників по всій країні.

"Вони робили вигляд, що живуть на офіційну зарплату. Ми робили вигляд, що віримо в це. Будь-яка спроба платити "ринкові" гроші призводила до "кейсу Коболєва". Коли про зарплату голови "Нафтогазу" не говорив лише лінивий. Зміна влади поміняла прізвище – але не правила гри. Володимир Зеленський може змусити парламент проголосувати за що завгодно. Може скасовувати недоторканність, концентрувати силові повноваження, розставляти на ключових посадах довірених осіб. Але ключове питання залишиться тим самим: а хто буде платити чиновникам?" – задається питанням Казарін.

Володимир Зеленський

За його словами, в ситуації, що склалася, є кілька варіантів. Перший – влада вольовим рішенням піднімає зарплати, робить держслужбу привабливою для тих, хто не хоче брати хабарі і пояснює виборцю, що кілька тисяч доларів – це адекватна компенсація для чиновника середнього рівня. Крім того, вона отримує право на те, щоб говорити про реальну зміну правил гри і попутно несе іміджеві витрати.

Другий варіант – влада зберігає систему доплат в конвертах, вибудовує схеми в держкомпаніях, на митниці або в податковій, без яких неможливо забезпечити потрібну кількість "кешу", або домовляється з фінансово-промисловими групами про спільне управління держапаратом.

Третій шлях – влада не робить нічого, дозволяє олігархам і далі приватизувати держапарат і бореться з наслідками, а не з причиною. При цьому вона ритуально арештує корупціонерів, на місце яких неминуче приходять інші корупціонери.

"Будь-які законопроекти нової влади не скасують зарплатне питання. Тому що саме від нього залежить те, хто, в кінцевому рахунку, приватизує країну. Варіанти три. Фінансово-промислові групи. Персональна вертикаль Володимира Зеленського. Або суспільство – якщо нова влада набереться сміливості зламати систему тотального лицемірства. І якщо ми не побачимо рішення – це означатиме, що воно вже ухвалене", – підсумував Казарін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Казарін попередив Зеленського, що після початку роботи нової Верховної Ради його чекає серйозна перевірка на міцність. Адже тепер люди, нарешті, почнуть оцінювати його реальні дії. Тому у глави держави є тільки два шляхи – або затьмарити досягнення свого попередника, або потьмяніти перед ним.

Раніше журналіст заявив, що Зеленський став президентом України, тому що обрав безпрограшну стратегію, дозволяючи виборцям самим придумувати йому образ. Він підкреслив, що Україна голосувала нема за "найрозумніших" і "найчесніших", а вибирала "торговців чудесами": у 2019 році на роль "чудотворця" краще за всіх підходив Зеленський.

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