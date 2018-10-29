''Там війна!'' Розкриті плани Росії з окупації Азова

Російська Федерація веде з Україною в Азовському морі війну, прикриваючи її "політичною грою".

Таку думку висловив британський військовий експерт Глен Грант в інтерв'ю LIGA.net, зазначивши, що РФ створює внутрішню напругу.

"Не можна вдавати, що війна не ведеться в Азові. Там війна, хоча зараз це і схоже більше на політичну гру, ніж на військовий конфлікт. Зараз позиція двох сторін в Азовському морі — не атакувати одне одного. Росія отримує більше вигоди від зупинки порту Маріуполя, ніж від нападу, і Росії просто немає на що нападати в Азові", — підкреслив він.

За словами Гранта, через Маріуполь в України побільшало проблем, тому що зупиняється бізнес і намічається колапс, створюється внутрішня напруга в Україні, і це полегшує завдання для Росії.

Також він прокоментував, якою має бути українська база в Азовському морі, щоб протистояти Росії.

"Найголовніше — правильна структура команд в Азовському морі, правильна координація національних сил, охорони, повітряних сил, поліції. І потрібно було вирішити, де буде штаб-квартира — тільки на Азовському морі або ще в районі Одеси. Я цілком упевнений: якщо Україна владнає ситуацію в Азовському морі, то Росія почне створювати проблеми в іншому місці. Росія — це не та проблема, яка просто зникне", — завершив експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні РФ не пропустила через захоплену Керченську протоку жодного судна. Також Росія вирішила перекинути флот із Каспійського в Азовське море.

У відповідь Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення направити військові кораблі в Азовське море для захисту національних інтересів.

Пізніше ЗСУ перекинули війська й техніку в Азовський регіон.