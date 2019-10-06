"Там стабільніше!" Добкін похвалив Росію за окупацію Криму

Скандальний народний депутат України VIII скликання, голова партії "Християнські соціалісти" Михайло Добкін цинічно заявив, що Крим живе стабільніше в російській окупації, ніж в Україні.

Крім того, він підкреслив, що ніхто на захопленому країною-агресором півострові нібито не хоче повертатися в Україну. Таку проросійську риторику одіозний політик озвучив в інтерв'ю українській журналістці Яніні Соколовій для програми "Рандеву" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Михайло Добкін Скріншот відео

"Люди повинні захотіти повернутися в Україну. Я поки не бачу, чого їм хотіти тут. У них там несолодко, але принаймні трохи краще, ніж тут. Упевнений! Стабільніше. Тому що у нас на сьогоднішній момент держава болт великий забила на всіх людей, які без держави прожити не можуть. А Росія в цьому плані, добре це чи погано, вона купує лояльне ставлення своїх співгромадян шляхом продуманої і ефективної соціальної політики. Вона, правда, тримається не на можливостях економіки, а на можливостях ресурсних. Але це їхня справа, це їм з цим жити", – висловився Добкін.

У свою чергу Соколова уточнила у нього, чи був він в окупованому Криму, раз має такі знання. Скандальний політик відповів, що не був, але послався на нібито свідченя своїх друзів-бізнесменів.

"Я в Криму не був з 2014 року, з того моменту, як він перестав бути українським. Ви вважаєте, що у мене не залишилося там друзів? В Україну особливо ніхто не хоче. Це не бюджетники, це бізнесмени, але це середній бізнес, вони не хапають зірок", – підкреслив він.

Крім того, Добкін запевнив, що з окупаційною "владою" Криму нібито неможливі корупційні "договорняки", що викликає у нього захоплення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Добкін поскандалив з Соколовою, обізвавши її та прихильників п'ятого президента України Петра Порошенка матюками. Крім того, він перейшов на відкриті погрози.

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