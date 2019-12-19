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19 грудня • оновлено в 13:13
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"Там немає іноземних військ!" Путін збрехав про найманців на Донбасі

1.8т
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Президент Росії Володимир Путін заявив, що на окупованих територіях Луганської та Донецької областей немає іноземних військ.

За його словами, там перебувають тільки місцеві, і техніка у них своя. Про це він сказав під час своєї пресконференції за підсумками року у Москві 19 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Там немає іноземних військ. Там є місцева міліція, місцеві сили самооборони, вони складаються з місцевих жителів..." – висловився глава РФ.

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Путін заявив, що на Донбасі немає іноземних військ

Путін заявив, що на Донбасі немає іноземних військ

Однак незабаром він видав, що на Донбасі воюють найманці з європейських країн, які перебувають там добровільно. Хоча, вважає він, вони не становлять основу цих збройних формувань.

"Що стосується найманців – ну так, там є і французи, і німці, які воюють і на одному боці, і на іншому. Давайте будемо розбиратися з цими найманцями!" – заявив лідер країни-агресорки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін відповів на пресконференції на питання про те, як ставиться до лідера України Володимира Зеленського.

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Автор
Діна Баронова
Особа
Володимир Путін
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Неужели свидомые не понимают такую разницу, между регулярными войсками и наёмниками-- добровольцы??? Почему их,свидомых, до сих пор, дурят украинские СМИ?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Действительно, если бы у украинцев не кончилась плёнка они бы давно уже сфотографировали войска РФ)))))
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Захаров Дмитрий, А как же кладбище под Ростовом? ))))
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