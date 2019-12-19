"Там немає іноземних військ!" Путін збрехав про найманців на Донбасі

Президент Росії Володимир Путін заявив, що на окупованих територіях Луганської та Донецької областей немає іноземних військ.

За його словами, там перебувають тільки місцеві, і техніка у них своя. Про це він сказав під час своєї пресконференції за підсумками року у Москві 19 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Там немає іноземних військ. Там є місцева міліція, місцеві сили самооборони, вони складаються з місцевих жителів..." – висловився глава РФ.

Путін заявив, що на Донбасі немає іноземних військ

Однак незабаром він видав, що на Донбасі воюють найманці з європейських країн, які перебувають там добровільно. Хоча, вважає він, вони не становлять основу цих збройних формувань.

"Що стосується найманців – ну так, там є і французи, і німці, які воюють і на одному боці, і на іншому. Давайте будемо розбиратися з цими найманцями!" – заявив лідер країни-агресорки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін відповів на пресконференції на питання про те, як ставиться до лідера України Володимира Зеленського.

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