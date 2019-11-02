Там люди Януковича: фінський журналіст попередив про "троянського коня" з Донбасу

У президента України Володимира Зеленського, завдяки його все ще високому рейтингу, є всі шанси закінчити війну на Донбасі. Однак у поверненні під контроль української сторони окупованих територій криється небезпечний "троянський кінь".

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL заявив фінський політтехнолог, журналіст і письменник, автор книги "Путінбург" Дмитро Запольський. Він поділився думкою про те, чим насправді війна в Україні вигідна главі РФ Володимиру Путіну і чому окупований Донбас — "це лайно в золотий упаковці".

Журналіст навів у приклад свою країну, в якої теж є велика трагедія: Росія забрала у Фінляндії кращу землю — Виборг. Водночас жоден фінський політик сьогодні не закликає до її повернення.

Фінський журналіст назвав повернення окупованих територій "троянським конем" для України

"Адже якщо повернути Виборг, то рівень життя у Фінляндії впаде на 30%, регіон потрібно буде піднімати і переробляти", — пояснив Запольський.

Він також вказав на той факт, що і в Україні проблема не вирішиться тільки одним поверненням окупованих територій Донбасу.

"На якого вам дідька, друзі, ця гнила публіка, яка буде завжди голосувати проти Європи і демократії? Чи ви хочете взяти Донбас без людей? Стоп, це вже не по-європейськи. Тобто необхідна не тільки амністія, але переосмислення ситуації. Так, Путін вам подарує Донбас, Луганську область, населену ким?" — підкреслив журналіст.

Він додав, що РФ намагатиметься поставити в місцеві адміністрації окупованих територій своїх людей. Але і її в цьому чекає певний підступ. На його думку, для обох сторін конфлікту на Донбасі криється своєрідний "троянський кінь" — і це місцеві жителі.

"Там живуть люди, проросійський електорат Януковича. Пам'ятайте: "спасибі жителям Донбасу за президента-п*дараса!" Вони не проти України або за Україну, не "за Зеленського", а "за себе". Вони стати продажними і підгодованими, тому Україна бере собі "троянського коня". Там вже п'ять років вчать історію за своїм підручниками. У них понівечений пропагандою погляд на реальність", — підсумував Запольський.

Як писав OBOZREVATEL, журналіст і політичний діяч Андрій Піонтковський вважає, що проєкт Кремля "Троянський кінь Луганд*нії" зазнав поразки. На його думку, чотири з гаком роки обговорення Мінських домовленостей не залишають жодних сумнівів, що Москва не збирається виконувати ключові їхні положення. Єдина її мета — легалізація та подальше розширення створеного нею на території України військово-терористичного плацдарму.

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